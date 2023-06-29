Фермер з Кіровоградщини подарував бійцям вже 18 позашляховиків: автівки врятували десятки життів

Фермер з Кіровоградщини Олексій Цокалов допомагає спецпризначенцям ще від 2014 року, за цей час передав бійцям 18 машин - як власних, так і відновлених зі стану металобрухту, йдеться в ТСН.

33-річний командир проїхав пів країни, аби обійняти фермера за допомогу і одразу повернутися на передову вже з наступним авто від Олексія. Вони познайомилися 9 років тому ще на початку російського вторгнення. Спецпризначенці тоді пересувалися старими вантажівками. Перший джип підрозділу тоді подарував саме Олексій Цокалов. Машина врятувала життя 12 бійцям, розповідає командир. "Висунулись групою в район, здобули інформацію, яка була потрібна для нашого керівництва. Повертались і потрапили під вогонь противника і запитували евакуацію, не розраховували навіть на цей автомобіль. А цей автомобіль вивіз нас, 12 чоловік, по дуже поганій дорозі”, - розповідає Олександр.

Загалом фермер віддав на передову 18 автомобілів: спочатку це були власні машини, згодом у гаражі почав відновлювати старі позашляховики. “На цих машинах частково хлопці не то, що допомагають, а виграють. Через те, що вони мобільні, вони можуть швидко евакуювати, завдання виконати”, - каже Олексій.

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Нині спецпризначенці не повернуться на позиції без нової машини. Із запчастинами на позашляховик допомагали і інші аграрії з усього Бобринця. Водночас у гаражі в Олексія з’явився новий автомобіль, який треба відновлювати після наїзду на міну. “Як побачив її одразу, то хлопці казали, що це на списання. Очі бачать, а руки роблять. Можливо вона на добу буде їм потрібна, а через добу її доля буде незавидна. Але робиш, для себе поставив обов’язок певний”, - переконує фермер.

Запчастини дорогі, а грошей у фермера не так і багато - його підприємство дрібне. Тож велику надію чоловік покладає на новий врожай і гроші від його продажу, щоб відновити якомога більше машин для спецпризначенців.

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