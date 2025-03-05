Фермери на Харківщині через війну освоюють нову спеціальність: що вони розповіли

Українські фермери освоюють спеціальність сапера. Що вони про це розповіли?

На Харківщині працівники сільгосппідприємства вже два роки самотужки розміновують поля. Вони пройшли відповідне навчання, отримали сертифікати і тепер повертають до життя українські землі.

Як фермери опановують небезпечну професію – дізнавалась кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

"Ми зараз перебуваємо біля ділянки розмінування. Це колишні сільськогосподарські угіддя, вже теперішні, яке до цього не оброблялися довгий час. Але після нашого обстеження все стало безпечне", - каже інженер з гуманітарного розмінування Сергій Симонік.

Поле на Харківщині

До війни Сергій працював продавцем. Тепер – інженер з гуманітарного розмінування. Професію змінив, щоб повернути життя на заміновані окупантами поля. Команду демінерів із колишніх продавців, водіїв, механізаторів зібрав харківській аграрій Андрій Воронкін. Коли у черговий раз техніка на полі натрапила на міну.

"Ми прийняли рішення, що перед тим, як вже збирати, і перед тим, як сіяти, потрібно спочатку прийти і забезпечити безпеку механізаторам. Було прийнято рішення про створення своєї невеликої бригади і мінерів для того, щоб можна було забезпечити роботу в полі", - каже Андрій Воронкін.

За рахунок підприємства на навчання відправили перших чотирьох чоловіків. Окрім водія та механізаторів, сапером став і начальник відділу кадрів. Навчання тривало два місяці.

"Це чотири сертифікати, які отримали ми перші. Зараз ми отримали сертифікат на механічне обстеження, на механічне розмінування, і зараз ми отримали сертифікат на інформацію населення", - каже Андрій Воронкін.

Андрій Воронкін

Тож нині розмінуванням полів займаються вже три десятки колишніх аграріїв. Мають необхідне обладнання та захисне спорядження. А замість чоботів і спеціальне взуття.

Силами агропідприємства вже вдалось розмінувати понад 9 тисяч гектарів. З родючого чорнозему витягли купу ворожого залізяччя - від уламкових снарядів до мін-пасток, і залишків техніки окупантів. Рятувальники раді такій допомозі. Бо наразі замінованої землі так багато, що самі не встигають.

Наразі Харківщина залишається однією з найбільш замінованих областей України. Повне розмінування регіону потребує значних інвестицій та головне - часу.

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