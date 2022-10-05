Фермери отримують від держави сотні тисяч гривень на розвиток садів і теплиць: як подати заявку

Кошти у вигляді грантів від держави можна отримати для висадки саду, ягідника, виноградника або для будівництва теплиці. Мета – створення додаткових робочих місць під час війни, йдеться в ТСН.

На Київщині фермер Анатолій Соболєв вирощує лохину «Чандлер» та інші сорти. Анатолій каже - це тестова ділянка. Весною мав закладати основну у 2 гектари. «Я заготував в кінці року торф, щепу, тирсу, ну і планував десь з березня проводити роботи з грядоутворення. І тут прийшла війна», - розповідає фермер.

Все, що підготував Анатолій для вирощування лохини, згоріло унаслідок бойових дій на Київщині. Все потрібно було купляти заново, і удвічі дорожче. «Торф до війни десь коштував 700-750 гривень за куб, зараз він коштує – 1200-1500», - розповідає він.

Тож можливість отримати грант для розвитку свого господарства – була дуже доречною, каже фермер. «Ми подали заявку, але я не дуже розраховував на це. Господарство невелике. Але підготували проєкт, підготували кошторис, все прописали», - каже він.

Анатолій зізнається, якби раніше не працював у фінансовому секторі. Оформити заявку і проєкт було б важкувато.

Грант на садівництво – це співфінансування – 70% - державні кошти, 30 – фермера. Щоб отримати грант треба бути власником земельної ділянки, або мати її в оренді не менше, ніж на 25 років.

Грант дають на площу від 1 гектара до 25 гектарів максимум. Сума залежить від культури, яку ви вирощуєте.

Лохина, чорниця, груша та яблуня – 400 тисяч гривень на гектар.

Черешня – 350 тис. грн

Горіхи, виноград, ожина – 225 тис. грн

Малина 190 тис.грн

Слива, вишня, абрикос – по 140 тисяч гривень за гектар.

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Грантові кошти можна витратити на посадковий матеріал, систему поливу, добрива, матеріали, необхідне обладнання. «Через додаток "Дія" подається заявка, до неї прикріплюється в ПДФ-форматі проєкт на висадку насаджень, або на будівництво теплиці», - розповідає директор департаменту аграрного розвитку мінагрополітики Ігор Віштак.

Уже подано 112 заяв, із них 79 проєктів погоджено, 33 відмовили. «Найчастіше це проєкти, які не відповідають тим вимогам, які прописані в порядку. Наприклад, в заявці вказано, що теплиця там 2 гектари, а вона значно менша. Якщо це висадка саду, то сад має бути висаджений за нормальними новітніми технологіями, і ці вимоги передбачені додатками до порядку», - додає Ігор Віштак.

Усю інформацію, як мають бути складені документи можна подивитися на сайті Мінагрополітики, у розділі «Надання грантів на сади і теплиці». Якщо є невідповідність у заявці і проєкті, то у гранті відмовляють. Утім, можна проєкт переробити і подати заявку повторно.

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