Фермери почали посівну в Україні: вони розповіли, чого очікують

В Україні триває посівна. Фермери розповіли, яка ситуація і чого вони очікують.

Кукурудзи та соняшника планують посіяти більше, ніж торік. А от сої — менше. Посівна в Україні вже в активній стадії. Аграрії в 15 регіонах уже з тиждень працюють у полях. До роботи взялися навіть частково в прифронтових областях.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Фермер Валерій Мартишко цьогоріч засіє поля соняхом і кукурудзою, під них нині встановлюють обладнання для сушіння. Прогнозів давати не любить, але очікує на хороший врожай. Було б кому обробляти — більшість його хлопців на фронті. А рук потребує — 1500 гектарів землі.

"Дякую ЗСУ, що дають можливість працювати. Я сам там був, знаю, як їм важко. І нам тут теж нелегко, роботи багато, не вистачає людей. Тому працювати доводиться по 12-14 годин", — каже фермер.

Валерій Мартишко

Та Валерій не нарікає, а лише хвилюється, аби встигнути всі роботи, які запланував. Посівна вже активно триває понад тиждень. Засіяно 83 тисячі гектарів ярих зернових культур — що на рівні із торішніми показниками.

"Цього року ми будемо спостерігати стабільні посівні площі під пшеницею. Будемо спостерігати скорочення посівних площ під соєю, скорочення посівних площ під ріпаком, тому що, на жаль, коли сіявся озимий ріпак, погодні умови були несприятливі і, відповідно, аграрії не мали можливості засіяти весь обсяг, який може бути. Однак водночас в нас буде спостерігатися повернення до збільшення посівних площ під кукурудзою. Тому ми повертаємось фактично до структури, яка у нас була до початку війни", — каже Світлана Литвин, керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу.



2022 та 2023 роки були для українських аграріїв збитковими через воєнну агресію Росії проти України і неможливість належно експортувати продукцію. А от 2024-й вперше за цей час дав можливість вийти у плюс, кажуть у Мінагрополітики.

Посівна в Україні

"Взагалі плануємо посіяти 5,7 мільйона гектарів ярими і зернобобовими культурами. Що це означає? Це орієнтовно той самий розмір площі, як і 2024 року. Особливістю цього сезону буде те, що на 28% планується збільшення ярої пшениці. Це говорить про сталий попит від переробних підприємств і від експортерів", — каже Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України.

Саме на збільшення обсягів перероблення власної продукції, а не лише експорту сировини, розраховують і працюють в цьому напрямку, кажуть у міністерстві. Бо коштує це дорожче. І дозволить не лише заробити, а й компенсувати тимчасово втрачені землі, які потребують розмінування або поки під окупацією.

Це добре видно за торішнім показником — українські аграрії забезпечили експорт товарів на майже 25 мільярдів гривень, що є другим найкращим показником за час незалежності.

Валерій Мартишко каже, ще нещодавно біля нього гуділо і вибухало на фронті — він служив у 137-му батальйоні ТрО.

"У нас дві біди — це Путін і дощу немає. Усе буде добре. Ми будемо державою, і будемо з хлібом", — каже Валерій.

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