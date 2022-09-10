Фермери, які прихистили кілька сотень евакуйованих тварин, ледь не загинули із ним під обстрілами

До ферми на Дніпропетровщині прилетіла російська ракета. Ворожий калібр упав посеред загону і хоч сам не розірвався, спровокував пожежу, в якій загинули кілька тварин і згоріли будматеріали та корми. Однак, попри це власники ферми вважають що їм пощастило, йдеться в ТСН.

Анатолій Пилипенко пам’ятає ту страшну ніч до дрібниць. Вибухи почали лунати о другій годині. «Летіла ракета, вона приземлилася тут. Почало виливатись паливо, яка почало горіти там і спалювати все на своєму шляху», - пригадує чоловік.

Анатолій з дружиною спустили дітей до підвалу, а коли вибігли глянути, що з тваринами, побачили страшну заграву. «У той момент здавалося, що це кінець - це пекло. Палало все, бо впало в різних місцях. Тварини по всій території», - описує Анатолій.

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Вони кинулися на порятунок, на допомогу прийшли сусіди. Гартом у врятували більшість тварин. Але кілька кізочок та кроликів таки загинули. Серйозне поранення отримав і 30-річний кінь Вегас з Харківщини. Його евакуювали, але з-під обстрілів, але захистити не змогли – в око потрапив уламок.

Свою ферму подружжя жартома називає «Ноєвим ковчегом». З початку повномасштабної війни тут дали прихисток майже 300 тваринам. Серед врятованих мули, коні, поні, кози, вівці і навіть маленька лань.

До війни ферма заробляла екскурсіями та виготовленням сирів, але після того як прийняли стільки тварин - виживати стало складно. Коли зранку власники глянули на збитки, охопив відчай. Ракета знищила усе заготовлене для будівництва зимових вольєрів. На допомогу прийшли небайдужі і за одну ніч зібрали стільки грошей, що теплих вольєрів можна буде вдвічі більше. «Це не про ферму, не про нас, це про якихось супер сильних українців. Ми стояли і плакали, стояли і плакали, ми були в шоці від того, що тут відбувалось», - каже власниця ферми Євгенія Молчанова.

Подружжя переконане, доля вберегла їх, аби вони врятували якомога більше тварин. Тож зупинятися не збираються.

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