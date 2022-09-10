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Фермери, які прихистили кілька сотень евакуйованих тварин, ледь не загинули із ним під обстрілами

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Фермери, які прихистили кілька сотень евакуйованих тварин, ледь не загинули із ним під обстрілами

Власник ферми на Дніпропетровщині ледь не загинули разом з евакуйованими тваринами.

До ферми на Дніпропетровщині прилетіла російська ракета. Ворожий калібр упав посеред загону і хоч сам не розірвався, спровокував пожежу, в якій загинули кілька тварин і згоріли будматеріали та корми. Однак, попри це власники ферми вважають що їм пощастило, йдеться в ТСН.

Анатолій Пилипенко пам’ятає ту страшну ніч до дрібниць. Вибухи почали лунати о другій годині.  «Летіла ракета, вона приземлилася тут. Почало виливатись паливо, яка почало горіти там і спалювати все на своєму шляху», - пригадує чоловік.

Анатолій з дружиною  спустили дітей до підвалу, а коли вибігли глянути, що з тваринами, побачили страшну заграву.   «У той момент здавалося, що це кінець - це пекло. Палало все, бо впало в різних місцях. Тварини по всій території», - описує Анатолій.

Вони кинулися на порятунок, на допомогу прийшли  сусіди. Гартом у врятували більшість тварин. Але кілька кізочок та кроликів таки загинули. Серйозне поранення отримав і 30-річний кінь Вегас з Харківщини. Його евакуювали, але з-під обстрілів, але захистити не змогли – в око потрапив уламок.  

Свою ферму подружжя жартома називає «Ноєвим ковчегом». З початку повномасштабної війни тут дали прихисток  майже 300 тваринам. Серед врятованих  мули, коні, поні, кози, вівці  і навіть маленька лань. 

До війни ферма заробляла екскурсіями та виготовленням сирів, але після того як прийняли стільки тварин  - виживати стало складно. Коли зранку власники глянули на збитки, охопив відчай. Ракета знищила усе заготовлене для будівництва зимових вольєрів. На допомогу прийшли небайдужі і за одну ніч зібрали стільки грошей, що теплих вольєрів можна буде вдвічі більше. «Це не про ферму, не про нас, це про якихось супер сильних українців. Ми стояли і плакали, стояли і плакали, ми були в шоці від того, що тут відбувалось», - каже власниця ферми Євгенія Молчанова.

Подружжя переконане, доля вберегла їх, аби вони врятували якомога більше тварин. Тож зупинятися  не збираються.

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