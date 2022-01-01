Феєрверки, лазерні шоу та курйози: як українці зустріли Новий рік

Багато українців зустрічали Новий рік на центральних площах своїх міст.

В Україні Новий рік святкували на головних площах міст із феєрверками, лазерними шоу та шампанським. Не обійшлось і без курйозів та бійок.

Про це 1 січня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Новий рік у Києві

Традиція зустрічати Новий рік просто неба, у столиці закріпилася остаточно, і одразу на декількох майданчиках, в різних районах Києва, не лише біля центральної ялинки, на Софійській площі.

Ніч пройшла без пригод чи суттєвих порушень. Поодинокі крадіжки і два хуліганських вчинки, зокрема короткотривала бійка між іноземцями. На ранок площі святкувань спорожнілі, і чисті як ніколи, бо комунальні служби працювали всю ніч.

Як зустріли Новий рік в різних містах України

Новий рік у Дніпрі

Дніпро теж гуляло всю ніч. Містян розважали світломузичним феєрверком і лазерним шоу. Малюнки на тлі темного неба виринали під музику з колишніх труб металургійного заводу. Ця частина підприємства давно не експлуатується, тож перетворилася на арт-об‘єкт. І це шоу стало яскравим доповненням до сотень фотозон із ілюмінації, якими цьогоріч рясніє місто.

Курйозом відзначився Кривий Ріг. Там чоловік у новорічну ніч видерся майже на верхівку міської ялинки. Яка ще й оберталась. Спочатку весело махав рукою натовпу. А згодом зрозумів, що спуститися не може. Люди викликали рятувальників. Однак ще до їхнього приїзду, відчайдух спустився сам. Його одразу ж затримала поліція.

Новий рік у Львові

Усю ніч було гамірно біля головної ялинки Львова. Через пандемію вуличних концертів не було, але люди все одно веселилися, пили шампанське і частуватися наїдками з різдвяного ярмарку. Дощ, який ішов весь день, надвечір стих , тож у середмістя вийшли і місцеві, і багато туристів з різних міст України. І рівно о півночі подарунком для них був гучний і яскравий салют.

Новий рік в Одесі

Одеса зустріла Новий рік грандіозним феєрверком. У небо запустили дві тисячі двадцять дві вогняні ракети. З Думської площі біля головної ялинки на них задивлялися понад 20 тисяч людей. Танцювали та веселилися не зважаючи на дощ, який не припинявся до самого ранку. Щоправда піротехніка в новорічну ніч наробила і лиха. Нетверезий чоловік, запускаючи феєрверк залишився без пальця — зі святкувань його забрала швидка. А на головній вулиці міста - Дерибасівській невдалий запуск салюту призвів до пожежі. Залишки піротехніки потрапили в світлову ілюмінацію. Вогонь швидко загасили, ніхто не постраждав

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