Фейгін про загрозу з Білорусі: "Лукашенко боїться стати жертвою цієї війни"

Фейгін вважає, що Путін намагається змусити Лукашенка взяти участь у війні, тоді як сам білоруський диктатор боїться за власну безпеку. Він переймається, що може стати жертвою цієї агресії.

Росія й надалі намгається схилити Лукашенка взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор не бажає цього і прагне "ухилитися" він тиску Москви.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

"Вони (Кремль - ред.) постійно намагаються змусити його (Лукашенка - ред.) використати Збройні сили Білорусі у війні. А Лукашенко цього, очевидно, не хоче. Він те й робить, що відмовляється, мовляв, "Ні, ми не будемо". А як існувати йому в умовах фактичної окупації? Адже Білорусь фактично перебуває під окупацією Росії", — каже Фейгін і додає, що Кремль погрожує Лукашенкові особисто.

Натомість самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

"Тобто вона (Білорусь - ред.) буде обстрілюватися. Це вже очевидно. Туди прилетять і Хаймариси, й інша зброя. А ризики там зовсім інші. Як би йому (Лукашенкові - ред.) самому не загинути. Він також боїться, і його страх цілком обґрунтований", — вважає Фейгін.

За словами російського правозахисника, білоруський диктатор розуміє, що може стати жертвою цієї війни.

"Лукашенко не впевнений у своїй армії: ні в її лояльності, ні в її ефективності. Вони підуть на [українські] частини, які пройшли 9 місяців війни. Вони (українці - ред.) камень на камені не залишать, там все розлетиться. Гарна зброя української армії дозволить їй мати перевагу. Я думаю, на цьому північному напрямку зосередять не менше 100 тисяч військових. А сторона, яка наступає, втрачає втричі більше, ніж сторона, яка захищається. Лукашенко все це розуміє. В інших питаннях він "пеньок", а в питаннях, які стосуються його безпеки, його життя, його сина Колі, то він не дурень. У нього там є розвідка, вони йому все намалювали. А як ухилитися від цього? Ніяк. Вирішує все Москва", — переконаний Фейгін.

Нагадаэмо, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заперечив інформацію від деяких західних ЗМІ, що білоруські війська невдовзі вступлять у війну проти України на боці Росії. Він заявив, що нібито ніколи не відмовлялася від участі у так званій "спеціальній воєнній операції", але не буде відправляти до України своїх солдатів.

Крім того, самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку примарилося, що українці починають звинувачувати у війні Росії проти України Володимира Зеленського. Таким чином білоруський диктатор заявив про те, що Україні потрібні переговори з країною-терористкою.

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