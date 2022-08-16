Фейгін розповів, що суттєво змінилося у путінському бункері після "бавовни" у Криму

Фейгін зазначив, що у Росії уже не можуть заявляти, що вибухи у Криму відбуваються через технічні причини.

Про це Фейгін розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

"Змінилося багато. В Міноборони були вимушені визнати, що це була диверсія (вибухи на військовій частині поблизу Джанкоя - ред.). Не дуже зрозуміло, що вони розуміють під словом диверсія. Як і в Новофедорівці, це був точковий ракетний удар. Ми не знаємо, але вони знають точно, оскільки і в першому, і в другому випадку вони мають уламки ракети. Криміналістично встановити це неважко", - сказав російський опозиціонер.

Фейгін наголосив, що попри погрози, застосувати ядерну зброю по Україні, якщо вона наважиться вдарити по Криму, у РФ не будуть її використовувати.

"Шойгу заявив, ядерна зброя у конфлікті з Україною не застосується. Чому? Бо це може бути лише відповіддю на загрозу ядерного удару, а оскільки Україна - це без'ядерна країна, це вже не перша така заява. І Путін навіть висловився з цього приводу. Це вже звучить так акуратно. Чому це вони роблять? Мабуть, тому що у цьому питанні є очевидний консенсус у провідних держав , які дають Росії зрозуміти, що за застосування по Україні тактичного ядерно озброєння, на неї чекає відповідь. Тому ніхто заради Моски не хоче в це втягуватися. Ні один із учасників ядерного клубу. Заради чого і навіщо. Північна Корея не рахується, бо там повний концлагер", - додав він.

Фейгін підкреслив, що РФ не буде застососувати тактичного ядерного озброєння через відповідь від інших країн та тиск від союзників України.

"Щоб не показати свою слабкість, вони довго заперечували про підбитий крейсер "Москва", вибухи у Новофедорівці. Зараз ми не знаємо, що змінилося у публічній позиції. Заперечувати такі масштабні та часті вибухи уже неможливо. Відповідати (за удари по Криму - ред.) за допомогою ядерної зброї вони не будуть, хоч і погрожували. Це все, я хочу підкреслити, результат 6-місячного тиску на Москву з боку союзників України. Це раз. Може, не союзники, але які тримають нейтралітет, як Китай. Якщо ти хочеш досягнути якихось результатів, залишайся в межах допустимого способу ведення війни. Не переходь її, бо тоді ти втратиш все. Я думаю, що у Москві з цим погодилися", - зауважив опозиціонер.

Нагадаємо, зранку 16 серпня у селищі Азовське, що в Джанкойському районі окупованого Криму, пролунали вибухи в військовій частині російських окупантів. Усе, що відомо про "інцидент" у військовій частині окупантів, читайте тут.

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