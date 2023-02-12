Фейгін спрогнозував, чи застосує РФ ядерну зброю, якщо Україна отримає літаки: "Захід заспокоює Путіна"

Російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін вважає, що Росія не наважиться на застосування ядерної зброї, якщо Захід передасть Україні сучасні літаки.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Захід і раніше, відмовляючись передавати Україні ракети чи танки, постійно заявляв, що мовляв, вони не хочуть дразнити Путіна. Цю тезу вони постійно озвучують. Щодо передавання літаків, вони це говорять по інерції, заспокоюючи Росію. Але дискусії тривають. Бо Захід таки доволі велику кількість бронетехніки передає. Я вважаю, що літаки та далекобійні ракети - це питання часу. Спочатку хтось дасть один літак, подивиться на реакцію. А потім процес піде. Але Захід таким чином заспокоює РФ, що літаків не буде, але дискусії тривають. А ми ж то не знаємо, на якому етапі ці розмови. А можливо Байден, який прибуде до Польщі на річницю війни, оголосить про передавання літаків. Тренд йде у кращу сторону, а не зворотню. І якщо дадуть літаки, то малоймовірно, що це спровокує Москву на ядерні удари", - пояснив російський опозиціонер.

Фейгін пригадав, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з Байденом відкрито заявив, що застосування ядерної зброї недопустиме, особливо проти неядерної держави, оскільки це суперечить правилам ведення війни.

"Москва може продовжувати погрожувати, але поки великої загрози немає", - пояснив правозахисник.

Нагадаємо, після візиту президента Зеленського до Британії, прем'єр-міністр країни Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу вивчити, які винищувачі Лондон може потенційно надати Україні.

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