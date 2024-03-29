Фейки про Україну та продажні депутати з ЄС: що відомо про скандальні викриття на Заході та до чого тут Медведчук

Російську пропагандистську мережу, яка платила європейським депутатам за просування ворожих наративів, викрили бельгійські та чеські спецслужби. А ще, як з'ясувалося, саме Кремль стоїть за чутками довкола стану здоров'я британської принцеси Кейт Міддлтон та підриває допомогу Україні в Сполучених Штатах.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Спецслужби викрили проросійську мережу на Заході

Чеська та бельгійська спецслужби викрили цілу проросійську мережу, яка просувала кремлівські наративи на Заході.

В центрі московської павутини, як свідчить розслідування, був проросійський сайт "Голос Європи". Керівництво мережі працювало з політиками в Польщі, Угорщині, Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах, намагаючись вплинути на літні вибори до Європарламенту та підірвати підтримку України. Загалом заплатили їм вже кілька сотень тисяч євро.

Частину готівкою під час особистих зустрічей, решту - за допомогою криптовалюти. Наразі сторінка вебсайту "Голос Європи" вже заблокована, а у Твіттері дописів нема з середи, коли стало відомо про їхню діяльність. А після розкриття проросійських мереж чеський прем’єр Петер Фіала заявив - це тільки початок процесу.

Які політики отримували гроші від Москви

Офіційно імен політиків, які отримували гроші від Москви, європейські посадовці не називають. Але німецьке видання Der Spiegel пише - одним з фігурантів справи став депутат Бундестагу від праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини", який збирався балотуватися на цьогорічних виборах до Європарламенту - Петр Бистрон.

Німецькі політики брали гроші за пропаганду проти України

З мережею російської пропаганди пов'язаний і його однопартієць Максимілан Кра. Як пишуть журналісти - обидва особисто знайомі з кумом Путіна та проросійським олігархом Віктором Медведчуком.

2021 року вони приїздили до нього у Київ. Саме Медведчук - підозрює Прага - і організував скандальну мережу. Його вже внесли до санкційного списку як кураторів пливу ЄС - разом з пропагандистом Артемом Марчевським, який керував скандальним сайтом "Голос Європи".

Повідомлення про російську пропаганду

Кремль поширював фейки про королівську родину Британії

Несподівані висновки щодо активного втручання російських агентів впливу стали відомі і у Великій Британії. Саме Кремль, кажуть тамтешні фахівці з безпеки, розповсюджував чутки про раптове зникнення Кейт Міддлтон, пише ВВС.

Лише нещодавно з'ясувалося, що у принцеси Вельської діагностували рак. Але до цього соцмережі заполонила низка конспірологічних теорій. Подейкували, що принцеса чи то зробила пластичну операцію, чи їй зрадив чоловік - або взагалі вбив.

Дослідники кажуть - атака була скоординована, анонімні акаунти, створені майже одночасно - масово закидували інфопростір плітками. Однак Кейт - не єдиний член королівської родини, який потрапив в об'єктив дезінформаторів. Минулого тижня мережею почала ширитися новина про раптову смерть Чарльза Третього. Британським посольствам довелося її спростовувати.

Російська пропаганда у США

Тим часом за океаном російська машина пропаганди активно взялася за президентські перегони Сполучених Штатів. Аби підірвати позиції Джо Байдена і усіляко просувати ідею скорочення військової допомоги Україні та сіяти сумніви у єдності НАТО. Така нібито головна мета Путіна.

До кампанії пропаганди підключили фейкові акаунти та ботів. Але найбільше, непокояться американські посадовці, що Москва може вдатися до технологій штучного інтелекту та діпфейків, щоби вплинути на думку виборців, які досі коливаються, кому віддати перевагу на волевиявленні - Дональду Трампу чи Джо Байдену.

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