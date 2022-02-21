Фейки, провокації і обстріли, але без наступу: військові і урядовці розповіли про загострення на лінії розмежування

Фейки, провокації і обстріли, але без наступу: військові і урядовці розповіли про загострення на лінії розмежування

Росія створює картинку для своїх глядачів, тому провокацій може бути більше.

Провокація російсько-окупаційних військ – учора був обстріляний окупований Луганськ. За інформацією штабу ООС з окупованої ж території, розвернувши гармати у бік Луганська. І зараз російська ФСБ поширює фейк про ніби-то влучання снаряду у пункт перетину на українсько-російському кордоні. Усе це - новий оберт гібридної війни, кажуть в українському уряді. Створюється "картинка" для глядачів російського телебачення. Штаб ООС повідомляє про загострення уздовж усієї лінії розмежування на сході України. Окрім того, російські бойові кораблі увійшли в Азовське море. Зокрема, йдеться про три великих десантні судна та ракетний катер.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Cпалахи на фоні темної ночі - відео публікує штаб ООС з попередженням, що це російська провокація, поблизу окупованого Лобачева армія окупанта розвернула гармати в бік Луганська і щільно гатять по кварталах. Напередодні камери фіксують результати влучання в машину спостережної місії в місті Щастя.

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Головні фальсифікації минулого тижня - примусовий вивіз населення, який пропагандисти називали евакуацією, а також включення сирен в окупованих містах.

«Для постановки фейкових, мосфільмовських дешевих серіальчиків, декілька тисяч людей, напівпустих автобусах вивозили, ті автобуси курсували туди і назад для того, щоб показати картинку. Нічні клуби продовжували працювати в Донецьку», - зазначив Олександр Ткаченко.

Ще одну вигадану історію російська ФСБ розганяє просто зараз, поширюючи відео, де старий розвалений сарай у чагарях, вони називають прикордонним пунктом, в який ніби-то влучив снаряд. «Ми не ведемо жодних обстрілів, ми не маємо ніякого відношення. Ми попереджали і зараз попереджаємо, що вони можуть фантазувати все що завгодно», - заявив Данилов.

Водночас Росія закриває повітряний простір, пояснюючи це навчаннями, а в Азовське море заходять російські кораблі - три великих десантні судна та ракетний катер.

За даними штабу ОС Луганськ обстріляли з окупованої ж території | Новини з фронту

«Рухаються кораблі в Чорному та Азовському морях. Була спроба заблокувати навіть весь Азов, а також доступ до наших портів на Одещині. Але це їм не вдалося. Зараз під приводом участі у навчаннях до Азовського моря увійшли три великі десантні кораблі та 5 бойових кораблів та катерів інших класів, у тому числі один ракетний катер», – повідомив Резніков.

Військові вже ідентифікували кораблі та деяке озброєння на них, яке представляє серйозну загрозу для усього материка. Крім того, за інформацією військових експертів, ця група кораблів може одночасно десантувати до 3000 військових. Щоб не допустити цього - військові на узбережжі в стані бойової готовності. Росія ж вже намагається всіляко провокувати наш військово-морський флот, демноструючи Заходу свої ймовірні наміри.

А на Приазов’ї напередодні били гаубиці калібром 152 міліметри, сьогодні під ранок - міномети 120 калібру. Поля довкола шанців вкриті суцільними вирвами. Бійці кажуть, що таких обстрілів вже й не пригадують.

Від опівночі до 7 ранку на українських захисників скинули понад три сотні боєприпасів. Найбільше вранці дістається Станиці Луганській, околицям аеропорту та захисникам Маріїнки. Від ранку ворог почав бити просто по мирному тиловому селищу Врубівка - там минулого четверга зі школи довелося евакуйовувати дітей, нині місцеві повідомляють про вибиті шибки та руйнування будинків.

Для запобігання надзвичайним ситуаціям Україна збільшує кількість рятувальників ДСНС поблизу лінії розмежування. Кількість обстрілів цивільної інфраструктури зросла до 104 - пошкоджено вже 44 будинки, окрім цього ще й школи, садочок, гаражі.

Бухання артилерії добре чутно з окопів поблизу Попасної, стріляють здалеку. Військові діляться, що місцеві просять не кидати їх що б не трапилось.

Бійці заспокоюють, обстріли є, але наступу немає. За ці 5 днів загострення щодня кількість снарядів вимірюється тисячами, але давати рівноцінну відповідь практично неможливо. «В селах стоять і як би ми не хотіли там можуть бути постраждалі», - розповідають бійці.

Військові кажуть, головне завдання - вчасно бути в укриттях.

У Міноборони додають, до таких сценаріїв, які зараз втілює Росія, Україна була готова: це маневри поблизу кордонів по суходолу та на морі, провокації на сході, кібератаки та фейкові повідомлення у російських новинах про дії української армії. Це - новий оберт гібридної війни: Росія створює картинку для своїх глядачів, тому провокацій може бути більше. Союзники України попереджають, що одне з інсценувань росіяни можуть використати для виправдання вторгнення в Україну.

А поки у Білорусі відмовляються назвати дату повернення російських військ з навчань у місця постійної дислокації.

Про те, що спільні навчання "Союзна рішучість" - це просто засіб стягти до кордону України побільше військ - західна розвідка говорила ще до їхнього початку. Але Росія спершу стояла на тому, що 20 лютого, коли навчання закінчаться, солдати і техніка повернуться додому. Нові супутникові знімки, зроблені в ту саму добу, свідчать про посилену активність російських військ поруч з нашим північно-східним кордоном.

За 35 кілометрів, а подекуди і ближче, розгортають нові сили - бронетехніку, гаубиці, артилерію.