"Фейкова" вакцинація: в Івано-Франківській області лікарка заплатить понад 42 тис. грн штрафу

Підозрювана уклала угоду зі слідством.

В Івано-Франківській області на 42 500 грн суд оштрафував заступницю директора однієї із лікарень. Вона внесла до системи неправдиві дані про вакцинацію пацієнта.

Про це йдеться у вироку Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, заступниця директора "Центру первинної медичної допомоги" Рожнятівської районної ради у жовтні 2021 року внесла до медичної системи неправдиві дані про щеплення пацієнта вакциною AstraZeneca, хоч той насправді не вакцинувався. Підозрювана провину визнала та уклала угоду зі слідством.

Суд визнав лікарку винною за ч.1 ст.362 Кримінального кодексу України. Її оштрафували на 42 500 грн. Також вона повинна сплатити 4118 грн за проведення експертиз.

Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, в Одесі затримали медпрацівниць, які видавали пацієнтам фальшиві сертифікати вакцинації проти COVІD-19. Обидві жінки працювали в одній з міських поліклінік. Наразі їх відсторонили від роботи і направили до суду обвинувальний акт.

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