Фейкові "вибори" та погрози у бік України: як Лукашенко вкотре проголосив себе "президентом" Білорусі

Лукашенко похвалився, що Білорусь отримає комплекс "Орешнік" та пригрозив Польщі і Україні. Що він наговорив?
У сусідній Білорусі напередодні завершилося голосування за президента країни. "Перемогу" очікувано здобув Олександр Лукашенко — незмінний упродовж останніх трьох десятиліть. Після масових протестів 2020 року в Білорусі фактично не лишилося його опонентів. Вони або в екзилі, або у в'язниці.
Лідери західного світу називають нинішнє волевиявлення нелегітимним і фіктивним. Натомість Угорщина заблокувала спільну заяву із засудженням від ЄС.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Білоруська ЦВК на ранок понеділка оголошує результати учорашнього "волевиявлення" — виборів президента. Лукашенко — переможець. Жоден із так званих "конкурентів" не перетнув позначки навіть у 4 відсотки.
Сам Лукашенко навіть не вдавав, що проводить передвиборчу кампанію — казав, що був надто зайнятий. Колишній очільник радгоспу, якому нині 70, у владі майже половину свого життя — його позиції сколихнули хіба що антиурядові протести 2020 року, внаслідок яких загинуло понад 10 людей, понад тисячу зазнали поранень, десятки тисяч опинилися у в'язниці, а сотні тисяч виїхали з країни, зокрема й визнана на Заході опозиційна лідерка Світлана Тихановська. Її чоловік балотувався у президенти і був запроторений до в'язниці.
Нині в країні не лишилося жодного політика, який міг би скласти Лукашенкові реальну конкуренцію. Тож за умов повного придушення опозиції і свободи слова, сьоме переобрання Лукашенка не викликає жодних дискусій, ба навіть інтересу, у білорусів. Принаймні, на камери.
Єдине, що хоч якось вибилося із класичного сценарію цих виборів — песик білоруського керманича, якого він взяв із собою на голосування. Пухнастий шпіц на ім'я Умка вирішив помітити виборчу дільницю, куди він прийшов разом зі своїм господарем.
У соцмережах поширюють кадри з дільниці з колишнім політв'язнем і редактором видання "Нехта" Романом Протасевичем. Літак з опозиціонером примусово приземлили за розпорядженням Лукашенка кілька років тому у повітряному просторі Білорусі. Після перебування у в'язниці Протасевич підтримує чинний режим.
За кілька днів до цих "виборів" низка країн заходу, зокрема й Україна, заявляли, що від цього голосування годі й чекати легітимності. Вже після "волевиявлення" його хотіли засудити на рівні ЄС. Але спільну заяву в останню мить, пише видання "Радіо Свобода", заблокувала Угорщина. Замість цього верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зробили спільну заяву, де зазначили, що не бачать підстав для зняття санкцій з режиму Лукашенка, як через політичні репресії, так і через допомогу Росії у війні.
Сам Лукашенко вже поспішив заявити, що йому "фіолетово на визнання Заходу". На пресконференції за підсумками виборів диктатор не оминає нагоди побрязкати зброєю. Розповідає, що до них от-от має приїхати ракетна система "Орешнік", і якщо Польща захоче захопити захід України — має бути готовою, що Білорусь на це відреагує. А ще висловив бажання брати участь у мирних переговорах.
"Ми — прихильники миру в Україні. Треба зараз все враховувати, зокрема позицію Росії, без цього не обійтися. У нас є свої інтереси, а у Росії — й поготів", — заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко.
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