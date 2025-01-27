Фейкові "вибори" та погрози у бік України: як Лукашенко вкотре проголосив себе "президентом" Білорусі

Лукашенко похвалився, що Білорусь отримає комплекс "Орешнік" та пригрозив Польщі і Україні. Що він наговорив?

У сусідній Білорусі напередодні завершилося голосування за президента країни. "Перемогу" очікувано здобув Олександр Лукашенко — незмінний упродовж останніх трьох десятиліть. Після масових протестів 2020 року в Білорусі фактично не лишилося його опонентів. Вони або в екзилі, або у в'язниці.

Лідери західного світу називають нинішнє волевиявлення нелегітимним і фіктивним. Натомість Угорщина заблокувала спільну заяву із засудженням від ЄС.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Білоруська ЦВК на ранок понеділка оголошує результати учорашнього "волевиявлення" — виборів президента. Лукашенко — переможець. Жоден із так званих "конкурентів" не перетнув позначки навіть у 4 відсотки.

Сам Лукашенко навіть не вдавав, що проводить передвиборчу кампанію — казав, що був надто зайнятий. Колишній очільник радгоспу, якому нині 70, у владі майже половину свого життя — його позиції сколихнули хіба що антиурядові протести 2020 року, внаслідок яких загинуло понад 10 людей, понад тисячу зазнали поранень, десятки тисяч опинилися у в'язниці, а сотні тисяч виїхали з країни, зокрема й визнана на Заході опозиційна лідерка Світлана Тихановська. Її чоловік балотувався у президенти і був запроторений до в'язниці.

Нині в країні не лишилося жодного політика, який міг би скласти Лукашенкові реальну конкуренцію. Тож за умов повного придушення опозиції і свободи слова, сьоме переобрання Лукашенка не викликає жодних дискусій, ба навіть інтересу, у білорусів. Принаймні, на камери.

Єдине, що хоч якось вибилося із класичного сценарію цих виборів — песик білоруського керманича, якого він взяв із собою на голосування. Пухнастий шпіц на ім'я Умка вирішив помітити виборчу дільницю, куди він прийшов разом зі своїм господарем.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / Фото: Associated Press

У соцмережах поширюють кадри з дільниці з колишнім політв'язнем і редактором видання "Нехта" Романом Протасевичем. Літак з опозиціонером примусово приземлили за розпорядженням Лукашенка кілька років тому у повітряному просторі Білорусі. Після перебування у в'язниці Протасевич підтримує чинний режим.

За кілька днів до цих "виборів" низка країн заходу, зокрема й Україна, заявляли, що від цього голосування годі й чекати легітимності. Вже після "волевиявлення" його хотіли засудити на рівні ЄС. Але спільну заяву в останню мить, пише видання "Радіо Свобода", заблокувала Угорщина. Замість цього верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зробили спільну заяву, де зазначили, що не бачать підстав для зняття санкцій з режиму Лукашенка, як через політичні репресії, так і через допомогу Росії у війні.

Сам Лукашенко вже поспішив заявити, що йому "фіолетово на визнання Заходу". На пресконференції за підсумками виборів диктатор не оминає нагоди побрязкати зброєю. Розповідає, що до них от-от має приїхати ракетна система "Орешнік", і якщо Польща захоче захопити захід України — має бути готовою, що Білорусь на це відреагує. А ще висловив бажання брати участь у мирних переговорах.

"Ми — прихильники миру в Україні. Треба зараз все враховувати, зокрема позицію Росії, без цього не обійтися. У нас є свої інтереси, а у Росії — й поготів", — заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

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