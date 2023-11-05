Фіксований термін мобілізації замість “квитка в один кінець”: командир українських штурмовиків зважив “за” та “проти”

Пропозиція встановити фіксований термін мобілізації замість “квитка в один кінець” в Україні — це палка з двома кінцями. Ніби й добре, що відвоював певний строк і можеш демобілізуватися.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України з позивним "Малий".

“А з іншого боку, хто нас замінить? З тією кількістю добровольців, яка приходить на фронт, я сумніваюся, що хтось навіть зможе замінити нашу бригаду”, — каже військовий.

За його словами, вже немає таких черг до військкоматів та ажіотажу, які були на початку повномасштабної війни.

“Протягом перших днів у мене навіть батько намагався записатися в ряди ЗСУ, але його не взяли через вік. Він казав, що в військкоматі шалені черги стояли кілька днів. Але зараз проходиш повз військкомат, там ніякої черги немає, ніякого ажіотажу. Люди просто забули вже. Розуміння, що в країні йде війна, відійшло на другий план”, — вважає “Малий”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Боєць 3 ОШБ "Малий": Люди начали забывать, что идет война! Что значит "устали"?!

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