“Фіксуємо картинку з фільмів Другої світової”: військовий шокував діями росіян на фронті

Він розповів, чи бачив військових КНДР.
Ми не можемо стверджувати, що ми бачили іноземний контингент на Курщині, зокрема військових КНДР. Ми бачили поведінку противника, яка не характерна для нього.
Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий 80-ї десантно-штурмової бригади, інструктор БПЛА Дмитро Маркус.
“Ми бачили, коли замість якихось малочисельних штурмів малими групами або, як ми звикли бачити, механізовані якісь штурми, ми фіксуємо картинку з фільмів Другої світової війни, коли по полю іде десятками піхота і намагається штурмувати наші позиції. Хто ці люди, ми стверджувати на 100% не можемо, тому що не маємо документальних підтверджень. Якщо вони у нас з'являться, ми одразу, я думаю, про це зможемо говорити”, — каже військовий.
За його словами, багато цієї купи, яка йшла у штурм, загинули та відступили.
“Ситуація характерна тим, що вони намагаються цією масою заходити, штурмувати позиції, закріплятись десь, де їм то вдалось. І їх одразу намагаються міняти і забирати, якщо це є можливим, двохсотих, трьохсотих”, — розповів Дмитро Маркус.
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