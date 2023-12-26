Філігранна робота Повітряних сил: подробиці знищення російського десантного корабля “Новочеркаськ”

Українські Повітряні сили філігранно відпрацювали по російському десантному кораблю Чорноморського флоту “Новочеркаськ” в окупованій Феодосії. “Бавовна” у порту перелякала рашистів, а воєнкори в розпачі жаліються на безхребентність Чорноморського флоту РФ.

Гарячі кадри з місця влучання, найновіші дані про блискучу операцію українських ВПС та палка реакція рашистів на “бавовну” — в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Рашистам не сховатися

Їм уже немає де не сховатися. Російський флот у тимчасово окупованому Криму поступово увесь перетворюється на купу обгорілого металу. Така доля спіткала чергову російську “бляшанку” — десантний корабель “Новочеркаськ” був потоплений просто на стоянці у порту Феодосії. Близько 2-ої ночі до рашистів прилетіли ракети.

В моем личном рейтинге теперь лидирует БДК "Новочеркасск".

Мне кажется, что из всех русских военных кораблей, он ушел нахуй эпичнее всех! pic.twitter.com/2m26xXfw84 — Коля Остенбакен (кремлёвский темник) (@Ostenbakenn) December 26, 2023

В то время, когда Путин в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» занимается "возрождением" флота, ВСУ решило поздравить его оригинальным способом, потопив большой десантный корабль (БДК) "Новочеркасск", и тем самым добавило еще один подводный объект для… pic.twitter.com/yozqO8aXAJ — Посланник Мира (@ChroniclesofWa1) December 26, 2023

Бомбанув корабель дуже сильно. Стовп диму, який у нічній темряві нагадував ядерний гриб, осяяв тимчасово окуповане місто. Очевидці повідомляють, що після першого удару “Новочеркаськ” здетонував ще раз — схоже, рашисти завантажили його боєприпасами, які мали відправити на фронт. Вибух був дуже потужний, але місцеві, як-то кажуть, “не підвели” і зафільмували вибухи. За таке детальне підтвердження успішного ураження їм однозначний лайк.

В Феодосии сначала был пожар (вероятно после атаки), а затем мощная детонация боеприпасов или взрывчатки. В конце видно горящее топливо. Сообщают, что это мог быть БДК "Новочеркасск", который перевозил дроны "Шахед". Учитывая, что их часто запускают именно из Крыма — более чем… pic.twitter.com/opF7DhDpog — IanMatveev (@ian_matveev) December 26, 2023

“Одягайте штани і “по-домашнєму уєзжайтє” з Криму. Ви не повірите, але саме так і саме на цей ролик відреагував командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Згодом уже у Військово-морських силах похизувались, що тепер Чорне та Азовське море повністю зачищене від російського металобрухту. Кораблі, що залишились в строю, бояться виходити навіть з російських портів.

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Відреагували на яскраву подію і в мінубивств РФ. “Бавовну” довелось визнати, а от її наслідки ті явно приховують. За версією рашистів, їх корабель отримав незначні пошкодження. Те саме пишуть і ручні “російські воєнкори”. Нормальним людям у це повірити важко.

Подивіться на ці ранкові кадри портового району Феодосії, на розбиті вітрини магазинів і посічені будинки прилеглих вулиць.

Обстановка в Феодосии после ночной атаки врага

▪️Все СМИ уже опубликовали кадры мощного взрыва, из-за которого в зданиях у порта повылетали окна. Пострадал и вокзал. Глава Крыма ночью сообщили о вражеской атаке и детонации.

▪️"Феодосия, Крым. Удар БПЛА ВСУ по порту. Целили они pic.twitter.com/BFKi56EsKq — Светалина (@yORNjKzE9aarGLY) December 26, 2023

На кораблі щось точно вибухало і не раз. Деталі наслідків вибуху розповів кримський гауляйтер Аксьонов.

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Знищена щонайменше ⅓ екіпажу “Новочеркаська”

За даними проукраїнського Telegram-каналу “Крымский ветер”, загинула і щонайменше третина екіпажу “Новочеркаська”. Десантний корабель такого типу здатний перевозити до 480 тонн цінного вантажу, зокрема і танки та до 100 моряків.

Так звані ж Z-блогери досі в шоці. Ті не підбирають слів і вже “гризуть” своє командування не так через їх некомпетентність, а через “аналоговнєтность” російської зброї. Навіть вже заговорили про “демілітаризацію Криму”.

“Демилитаризация Крыма успешно продолжается. Опять же становится понятно, что все эти аналоговнетовые С400 — это полное дерьмище. Оборона есть смерть восстания, а тувинский дегенерат зачем то прекратил массированные ракетные удары по территории хохла. Х*хлы такой жест доброй воли не оценили”, — йдеться в одному з повідомлень.



Є й ті, хто знову малює нові коричневі лінії. Буцімто захід знову перейшов останню межу — безнаказанно наводить українські ракети по російському флоту. Ну а що вам сказати, кожен сам обирає собі друзів. У нас США та Британія, а у вас Білорусь та Бурунді.

“Замануха” для простих росіян

Знайшли рашисти й чим порадувати свій плебс. Брешуть, що збили 2 українські тактичні бомбардувальники Су-24, з яких наші ВПС зазвичай і запускають ракети Storm Shadow та SCALP. Журналісти ж припускають, що Новочеркаськ міг стати жирною ціллю, бо перевозив ніщо інше як іранські “Шахеди”. Утім речник ВПС Юрій Ігнат поки це підтвердити не може.



“Дід Мороз” не доїхав?

Знищення “Новочеркаська” — черговий удар по ворожій логістиці, кажуть у ЗСУ. За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, окупанти, схоже, лишились без “новорічних подарунків”.

Варто згадати і те, що підловили Новочеркаськ не вперше. У березні 22-го його разом з іншим великим десантним кораблем “Цезарем Куніковим” підбили у Бердянську.

Українська ППО на висоті

Успішно відпрацювала вночі і українська ППО. За даними Повітряних сил, українським захисникам вдалося відбити чергову масовану атаку “Шахедами”. Знищено 13 з 19 БПЛА над Херсонщиною, Миколаївщиною та Одещиною. Дякуємо нашим бійцям за їхню майстерність.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАК ЩЕ НЕ ВИБУХАЛО! Знищено русскій воєнний корабль “Новочеркасск”, який перевозив “шахеди”!

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