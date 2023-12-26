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Філігранна робота Повітряних сил: подробиці знищення російського десантного корабля “Новочеркаськ”

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Філігранна робота Повітряних сил: подробиці знищення російського десантного корабля “Новочеркаськ”

ЗСУ знищили десантний корабель "Новочеркаськ" / Фото: ТСН.ua

Російський флот у тимчасово окупованому Криму поступово перетворюється на купу обгорілого металу.

Українські Повітряні сили філігранно відпрацювали по російському десантному кораблю Чорноморського флоту “Новочеркаськ” в окупованій Феодосії. “Бавовна” у порту перелякала рашистів, а воєнкори в розпачі жаліються на безхребентність Чорноморського флоту РФ. 

Гарячі кадри з місця влучання, найновіші дані про блискучу операцію українських ВПС та палка реакція рашистів на “бавовну” — в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін. 

Рашистам не сховатися

Їм уже немає де не сховатися. Російський флот у тимчасово окупованому Криму поступово увесь перетворюється на купу обгорілого металу. Така доля спіткала чергову російську “бляшанку” — десантний корабель “Новочеркаськ” був потоплений просто на стоянці у порту Феодосії. Близько 2-ої ночі до рашистів прилетіли ракети.

Бомбанув корабель дуже сильно. Стовп диму, який у нічній темряві нагадував ядерний гриб, осяяв тимчасово окуповане місто. Очевидці повідомляють, що після першого удару “Новочеркаськ” здетонував ще раз — схоже, рашисти завантажили його боєприпасами, які мали відправити на фронт. Вибух був дуже потужний, але місцеві, як-то кажуть, “не підвели” і зафільмували вибухи. За таке детальне підтвердження успішного ураження їм однозначний лайк.

“Одягайте штани і “по-домашнєму уєзжайтє” з Криму. Ви не повірите, але саме так і саме на цей ролик відреагував  командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Згодом уже у Військово-морських силах похизувались, що тепер Чорне та Азовське море повністю зачищене від російського металобрухту. Кораблі, що залишились в строю, бояться виходити навіть з російських портів. 

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Відреагували на яскраву подію і в мінубивств РФ. “Бавовну” довелось визнати, а от її наслідки ті явно приховують. За версією рашистів, їх корабель отримав незначні пошкодження. Те саме пишуть і ручні “російські воєнкори”. Нормальним людям у це повірити важко.

Подивіться на ці ранкові кадри портового району Феодосії, на розбиті вітрини магазинів і посічені будинки прилеглих вулиць. 

На кораблі щось точно вибухало і не раз. Деталі наслідків вибуху розповів кримський гауляйтер Аксьонов.

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Знищена щонайменше ⅓ екіпажу “Новочеркаська” 

За даними проукраїнського Telegram-каналу “Крымский ветер”, загинула і щонайменше третина екіпажу “Новочеркаська”. Десантний корабель такого типу здатний перевозити до 480 тонн цінного вантажу, зокрема і танки та до 100 моряків. 

Так звані ж Z-блогери досі в шоці. Ті не підбирають слів і вже “гризуть” своє командування не так через їх некомпетентність, а  через “аналоговнєтность” російської зброї. Навіть вже заговорили про “демілітаризацію Криму”.

“Демилитаризация Крыма успешно продолжается. Опять же становится понятно, что все эти аналоговнетовые С400 — это полное дерьмище. Оборона есть смерть восстания, а тувинский дегенерат зачем то прекратил массированные ракетные удары по территории хохла. Х*хлы такой жест доброй воли не оценили”, — йдеться в одному з повідомлень.

Є й ті, хто знову малює нові коричневі лінії. Буцімто захід знову перейшов останню межу — безнаказанно наводить українські ракети по російському флоту. Ну а що вам сказати, кожен сам обирає собі друзів. У нас США та Британія, а у вас Білорусь та Бурунді.

“Замануха” для простих росіян

Знайшли рашисти й чим порадувати свій плебс. Брешуть, що збили 2 українські тактичні бомбардувальники Су-24, з яких наші ВПС зазвичай і запускають ракети Storm Shadow та SCALP. Журналісти ж припускають, що Новочеркаськ міг стати жирною ціллю, бо перевозив ніщо інше як іранські “Шахеди”. Утім речник ВПС Юрій Ігнат поки це підтвердити не може.  
 

“Дід Мороз” не доїхав?

Знищення “Новочеркаська” — черговий удар по ворожій логістиці, кажуть у ЗСУ. За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, окупанти, схоже, лишились без “новорічних подарунків”.

Варто згадати і те, що підловили Новочеркаськ не вперше. У березні 22-го його разом з іншим великим десантним кораблем “Цезарем Куніковим” підбили у Бердянську.

Українська ППО на висоті

Успішно відпрацювала вночі і українська ППО. За даними Повітряних сил, українським захисникам вдалося відбити чергову масовану атаку “Шахедами”. Знищено 13 з 19 БПЛА над Херсонщиною, Миколаївщиною та Одещиною. Дякуємо нашим бійцям за їхню майстерність. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАК ЩЕ НЕ ВИБУХАЛО! Знищено русскій воєнний корабль “Новочеркасск”, який перевозив “шахеди”!

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Дата публікації
Перегляди
782
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