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Дівчата з окупованої Донеччини розповіли, як їх у школі навчали "ненавидіти Україну" та співати гімн РФ

Дівчата з окупованої Донеччини розповіли, як їх у школі навчали "ненавидіти Україну" та співати гімн РФ

Російська пропаганда в школах на окупованій території України

На тимчасово окупованих територіях України проживає близько 600 тисяч дітей. Зараз росіяни навчають їх ненавидіти Україну та говорять про "честь померти за РФ".

Росія активно мілітаризує українських дітей на окупованих територіях. У мережу потрапили фото класу на окупованій частині Запорізької області. Стіни - у триколорах, з портретами Путіна та царя. Щотижня в захопленій школі відкриваються "парти так званих героїв сво". А дітей активно залучають у "юнармію" - це мілітарна організація, де учнів вчать військовій справі і втовкмачують, що головне їхнє досягнення у житті - це "померти за родіну". 

Нині на тимчасово окупованих територіях перебуває понад 600 тисяч дітей шкільного віку. Дистанційно в українських класах намагаються вчитися 7%.

Кореспондентка ТСН Інна Боднар познайомилася з сестрами, які 11 класів провчилися в окупованій школі Донеччини.

Сестри з Донеччини розповіли про навчання на окупованих територіях

Сестри з окупованої Донеччини. Там досі лишилися їхні рідні, отже з міркувань безпеки ТСН не називає імена дівчат і не показує їхніх обличь. У так званій "ДНР" вони прожили більшу частину свого життя. У школу пішли восени 2013 року і перший клас закінчували уже в окупації

"Ми залишилися. Бо у батьків були батьки. Ми очікували, що Україна якнайшвидше повернеться. Ми чекали-чекали, не дочекалися", - кажуть вони. 

На їхніх очах спотворювалося навчання і вводилася пропаганда. Спочатку раз на тиждень у них був один урок української мови та літератури. Потім і його прибрали. Натомість з'явилася "історія Донбасу" і "урок про важливе".

"Це перший урок у понеділок. Розказували новини, що Україна погана І на цей урок треба сфтографуватися на фоні символіки і відправити вчителю", - кажуть дівчата. 

А якщо не сфотографувався на фоні російської символіки, то чекай поганої оцінки і дзвінок з доганою батькам. Однак, саме родина зіграла ключову роль, що ці дівчата, які не пам'ятають України, залишилися українкам.

"Ми приходимо у школу - одне, а вдома - інше. Дома кажуть за України було краще, а дядя каже – розмовляй зі мною українською. Головне було у школі нічого не сказати українською. На уроках літератури вірші розповідала. І нам двом занижували оцінку за українську букву "г", - кажуть дівчата. 

Зв'язок із рідними, що живуть на вільній українській землі, теж став ключовим у рішенні, що здобувати вищу освіту вони будуть у Києві. 

Сестри з Донеччини не показують своїх обличь / ©
Сестри з Донеччини не показують своїх обличь

Скільки дітей на окупованих територіях

Станом на зараз, констатує Дмитро Лубінець, на тимчасово окупованих територіях проживає біля 600 тисяч школярів. І лишень 7% з них навчаються онлайн в українських школах. А доходять до українських вишів ще менше.

"Тут діти мають складати усе українською. Це виклик. Ми повинні розробляти додаткові механізми - перехідний період, мовні курси безкоштовні", - каже омбудсмен Дмитро Лубінець. 

Заступниця міністра освіти звітує, що вони працюють над тим, аби покращити якість онлайн-навчання. Тому роблять акцент на педагогічному патронажі. 

Нині в окупації лишаються 678 шкіл. Вони працюють дистанційно і вчителі цих шкіл, які виїхали, можуть вести патронаж зі своїми учнями, які ще там. У Міносвіти розуміють, що з Інтернетом в окупації проблеми, тож нині працюють над створенням освітньої платформи, яка б працювала офлайн.   

Пропаганда на окупованій території / ©
Пропаганда на окупованій території

Про створення такої платформи з особливою цікавістю слухають сестри з Донеччини. Однак, кажуть, біда у тому, що учні на окупованій території можуть і не дізнатися про її існування. Радять просувати українську освіту через рекламу у соцмережах. 

Вони досі згадають свій шлях на вільну Україну - довелося виїжджати через Росію, проходити фільтрацію. Допит тримав шість годин. Причина - дівчата не заспівали гімн РФ.

"На маму накричали, як погано виховує дітей і сказали співайте. Ми починаємо. На 4 рядку збиваємось. А вони теж піднялися поставили руку на серце і стали підспівувати. І вони збилися як і ми на 4 рядку, ніхто не співав, бо вони самі не знають", - згадують вони. 

Наразі дівчата вже студентки київських університетів. З поки окупованого дому вони привезли свою гітару. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 13:00 17 лютого. СЛЬОЗИ на Мюнхенській конференції! У росіян ПАЛАЄ НА КУБАНІ!

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