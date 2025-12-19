Фінальна ракетна атака-2025 Росії: куди масовано може поцілити Путін

Військовий оглядач Олександр Коваленко не виключає, що існує ризик масованої російської ракетної атаки по Україні під час новорічних свят. / © ТСН

Напередодні новорічних свят або у першій декаді січня існує загроза чергового масованого ракетного та комбінованого обстрілу України, зокрема і Києва — таку свою думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Відповідь дуже проста — вона (ситуація, яка була в такі дні в минулі новорічні періоди — Ред.) повториться. Росіяни будуть намагатися максимально повпливати на нашу енергетику», — каже Коваленко.

На його думку, росіяни вчергове можуть застосувати комбіновані удари — «Шахеди» з ракетами.

«Може трохи змінитись тактика, концентрація ударів. Можуть зробити акцент на столиці, щоб максимально занурити її у «блекаут». Можуть розпочати концентровані нальоти на окремо взяті обласні центри, щоб вони залишилися без світла як раз на новорічний період. Це цілком можливо. Тому можу сказати, що розслаблятися не треба — росіяни не відмовляються від своєї мети. Ніякі мирні переговори абсолютно не матимуть ніякого впливу. Варто готуватися до реагування на сигнали повітряних тривог, заряджати павербанки», — констатує експерт

Обстріл: наскільки він може бути масштабним

На це питання Коваленко відповідає так: «Якщо розглядати можливий комбінований удар, то можуть застосувати різні типи. Наприклад, 30-40 ракет Х-101, 20-30 «Калібрів», якусь кількість «Кинджалів» та балістики, авіаційні керовані ракети типу Х-59, Х-69, не забуваємо, що в них є «Іскандер-К». Загальна кількість саме різних ракет може дотягнути десь до сотні. Безумовно. Але ніколи вже такого не буде, що запустять сотню Х-101. В цьому ресурсі росіяни обмежені. Вони не зможуть запустити велику кількість «Калібрів». Ми досить серйозно «вибили» їхній флот ракетоносіїв. Але при цьому окупанти можуть використати більше балістики. Її вони продовжують отримувати від Північної Кореї».

За припущенням Коваленка, окупанти можуть підсилити удари дронами-камікадзе, щоб влаштувати декілька масованих нальотів.

«Росіяни їх накопичили. Єдина проблема для росіян на сьогодні — їм не вистачає пускових майданчиків, щоб влаштувати масштабні нальоти», — каже аналітик.

Та продовжує: «Деякі лідери суспільної думки казали про те, що кожної ночі можливий запуск тисячі «Шахедів». Ні, кожної ночі такого не буде хоча б з тієї причини, що у росіян немає такого виробництва. Щодоби вони виробляють приблизно 100 «Шахедів». Крім цього, не вистачає пускових майданчиків. При цьому вони можуть здійснити удар «Шахедами» плюс «Пародія», плюс «Гербера» (загальна кількість всіх дронів може дотягнути до 500-600 — Ред.). Треба розуміти, що для запуска дрона-приманки потрібні більш простіші технічні умови. Інколи навіть буває так, що приманок використовують більше, ніж «Шахедів». Якщо ми будемо готуватись, то у нас безумовно є можливість відбитись».

До цього Коваленко додає таку свою думку в контексті ймовірності чергових обстрілів з боку Росії: «До тих пір, поки в ЄС є такі діячі як Фіцо та Орбан, будуть перепони у передачі Україні заморожених російських активів. На жаль, в ЄС всі рішення приймаються за умови повної згоди всіх сторін. В демократичному суспільстві це виглядає шизофренічно, нелогічно».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про наймасовішу атаку по Одесі. Руйнувань зазнали житлові будинки, у більшій частині міста були відсутні світло, тепло та вода.



