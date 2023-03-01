Фінансист розповів, чи варто очікувати послаблення гривні та підвищення курсу долара

Наразі говрити про послаблення національної валюти не доводиться. Втім, як довго гривня буде стабільною, поки спрогнозувати важко.

Про це розповів фінансист Сергій Фурса у межах спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з 1+1" та ТСН.ua.

"Наразі очікувати якихось змін в сторону послаблення національної валюти не доводиться. У той же час я не можу зараз прогнозувати, як довго буде тривати укріплення гривні. Навряд чи ми зможемо побачити ситуацію, коли курс гривні на кешовому ринку буде більш сильним, ніж на міжбанківському ринку. Все ж таки офіційний курс 36,6 є тією стелею, вище якої гривня не підійметься", - каже експерт.

За словами Фурси, серед українців зникли панічні настрої, коли масово скуповували валюту. Наразі такого немає.

"Ми вже дуже давно не спостерігали жодних панічних настроїв. Люди звикли до стабільного фінансового стану, ба більше - якихось значних форс-мажорів не відбувається", - висловився Фурса.

Нагадаємо, в уряді розробили проєкт постанови, яка визначає порядок індексування пенсій від 1 березня. Найближчими днями очікується затвердження постанови Кабміну. Йдеться про пенсії за віком, за інвалідністю та у зв'язку з втратою годувальника.

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