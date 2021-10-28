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Фінансова грамотність дітей: в Україні з’явився модний освітній тренд

Фінансова грамотність дітей: в Україні з’явився модний освітній тренд

УНІАН

Що таке криптовалюта і як не стати жертвою шахраїв - вивчають в одній з київських шкіл.

100  тисяч українців стають жертвами фінансових шахраїв щороку через брак фінансової грамотності. Україна - на останніх місцях у світовому рейтингу фінпросвіти. Неосвіченість у грошових питаннях розпочинається з дитинства і призводить до скрути в дорослому житті - кажуть експерти. З якого віку варто починати говорити з дітьми про гроші, і як рано привчати до заробітку, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 27 жовтня 2021 року

В Україні  досі не заведено говорити з дітьми про гроші, кажуть фахівці,  а фінансова необізнаність позначається в  дорослому житті.

Лише в кожній 10-тій школі є уроки фінансової грамоти, які допомагають  виховувати більш освічене в грошових механізмах покоління.

Проте цьогоріч в Україні в моді новий освітній  тренд -  спеціалізовані  класи та напрямки фінансової грамоти в школах.

Що таке криптовалюта і як не стати жертвою шахраїв -   у київських школах на уроках одна з популярних  тем для старшокласників.  Вони вирішили створити свою віртуальну шкільну криптовалюту. Гроші, як зразок, видруковують на фрезерному верстаті і ними будуть заохочувати до навчання. Так фінграмоту опанують навіть найменші школярі.

Учителі визнають - саме за уроки фінансової грамоти найчастіше чують від учнів дякую, бо це про життя.

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Фінансова грамотність: з якого віку варто починати говорити з дітьми про гроші | Новини України

Фінансова грамотність: з якого віку варто починати говорити з дітьми про гроші | Новини України

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