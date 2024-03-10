Фіндопомога для України від ЄС: чи можна витратити ці гроші на оборону та чи вимагатиме ЄК звітність

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс провів багато зустрічей з українськими посадовцями. Головна тема, яку обговорювали, – нинішня підтримка Євросоюзу України.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН в ефірі телемарафону.

"Зараз ми увійшли в третій рік російської брутальної агресії. Але наша рішучість підтримувати Україну сильна як ніколи. Тому зараз ми просуваємося вперед з нашою фінансовою підтримкою. Цього місяця ми очікуємо 4,5 мільярди євро виплат. Це перший транш з так званого плану Ukraine Facility (вона розрахована на чотири роки й передбачає виділення 50 млрд євро у вигляді кредитів, грантів, інвестицій і технічної допомоги - ред.)", - зазначив віцепрезидент ЄК.

Він додав, що 33 мільярди з цього пакету – це позики, 17 мільярдів – це гранти. Що стосується позик, то вони переважно пов'язані з покриттям нинішніх фінансових потреб України. Грантова частина орієнтована на інвестиції у відновлення.

"Це загальна підтримка українського бюджету. Україна сама вирішуватиме як їх витратити, адже стикнулася із серйозною фінансовою прогалиною цього року, згідно з оцінками МВФ – вона перевищує 40 мільярдів доларів. Щоб отримати перехідне фінансування немає жодного конкретного домашнього завдання для України. А от подальші виплати, будуть тісно пов'язані з імплементацією реформ", - пояснив Валдіс Домбровскіс.

Він також відповів, чи перевірятимуть європейські посадовці , як і де витратилися ці гроші. За його словами, це суттєвий внесок з боку Європейського Союзу, тож очевидно, що вони йдуть у зв'язці з суворим аудитом, контролем та вимогами.

Нагадаємо, в ОП заявили, що російські активи, які були заморожені країнами Заходу за агресію проти України, не зможуть покрити всі збитки від війни.

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