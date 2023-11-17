Фінляндію з боку Росії "штурмують" мігранти: країна ЄС різко відповіла

Фінляндія готова закрити ще більше пунктів пропуску на кордоні з Росією. Уже сьогодні вночі чотири пункти пропуску на кордоні з Росією будуть закриті через велику кількість шукачів притулку, які хочуть потрапити до Фінляндії без віз. У Гельсінкі підозрюють, що це Кремль навмисно дестабілізує ситуацію.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Кордон Фінляндії з Росією - фактичний кордон із Євросоюзом і простягається на тисячу 340 кілометрів. За останні тижні тут несподівано з'явилися близько 3 сотень шукачів притулку - переважно мігранти з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії. Усі вони без документів. Тож влада вирішила позакривати пункти пропуску.

"Фінляндія закриває свій східний кордон з Росією. Уряд вирішив повністю закрити пункти пропуску на сухопутному кордоні між Фінляндією та Росією з 18 листопада 2023 року. Будь-який перетин не буде дозволено у цих місцях", - сказала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.

У Фінляндії певні - це навмисна дестабілізація їхньої країни з боку Кремля. Такі гібридні атаки мігрантами раніше вже були відпрацьовані у Білорусі за сприяння Москви. Тепер у Гельсінкі заявляють, що російські прикордонники навмисно пропускають людей без віз, хоча цього раніше не робили і допомагають їм дістатися рубежів.

Кордон Фінляндії та РФ / Фото: Yle

На усі звинувачення у російському МЗС лише цинічно відповідають, що не зобов'язані займатися фільтрацією біженців. Фінський прем'єр Петтері Орпо не приховує - такого з боку Кремля очікували ще від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Закриття пунктів пропуску не перші обмежувальні заходи, що їх запровадила Фінляндія проти Росії. За останні два роки Гельсінкі заборонили в'їзд російським туристам - дозволяють лише тим, хто має посвідку на проживання або громадянство ЄС та запровадили заборону на в'їзд зареєстрованих в Росії автомобілів. Ці обмеження діятимуть аж до повного припинення агресії, а от прикордонні пункти лишатимуться закритими принаймні до 18 лютого наступного року.

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Нагадаємо, раніше фінська влада вже запровадила додатковий обмежувальний захід – заборонила перетин кордону з Росією на велосипеді. Це сталося тому, що за останні місяці до Фінляндії намагалася потрапити рекордно велика кількість росіян і громадян третіх країн, які не мають в'їзних документів. Вони все частіше намагалися в'їхати на велосипедах, тож тепер Фінляндія вживає заходів.

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