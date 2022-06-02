Фінська таємниця: найпопулярніша в світі резиденції Санта Клауса приховує ядерне бомбосховище на 3600 людей

Перед вступом Фінляндії до НАТО за полярним колом перевіряють справність укриття на випадок можливого бомбардування з боку Росії.

Виявляється - помешкання улюбленого дитячого героя може сховати у себе не одну тисячу людей, йдеться в ТСН.

До різдвяної резиденції Санта Клауса у Рованіємі щороку приїздять близько 10 тисяч людей. Тепер після російського вторгнення в Україну і майбутнього вступу Фінляндії в НАТО, тут згадали про її подвійне призначення. Під будинком Санти ось уже 20 років як є бомбосховище.

Печерні підземні коридори частково захаращені листами від дітлахів, штучними ялинками, фігурками оленів та іншим різдвяним реманентом. Укриття будувалося іще наприкінці 90-х і було в плані побудови резиденції Санти. Із 1940 року після нападів Росії це обов'язкова умова для усіх будинків у країні. Фіни добре засвоїли історичні уроки.

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«Резиденцію будували в 1997 та 1998 роках. Із самого початку вона призначалася і як укриття і як тематичний парк. Тому тут вжили всіх необхідних заходів», - розповідає власниця санта-парку Катя Ікахеймо-Ланкінен.

Приміщення розраховане на кілька тисяч людей і здатне витримати не лише бомбардування ракетами, а й хімічний і навіть ядерний удари.

«План полягає в тому, що близько трьох тисяч шестисот людей можуть увійти сюди, і якщо буде потрібно, ми можемо залишатися тут, скільки цього потребує ситуація», - зазначає спеціаліст з безпеки Рованіемі Тaпio Хіетаганас.

Тут є все для автономного життя на випадок війни у перші тижні. Окрема свердловина забезпечує водою, освітлення та опалення під'єднані, є й навіть обладнання для розкопування у разі завалу. Нині ж перевіряють, аби було достатньо спальників, аптечок, та їжі. А ще іграшок, яких у Санти вдосталь. Вони можуть знадобитися для дітлахів, які тут укриватимуться. «Коли ми думаємо про те, чи прийдуть сюди сім’ї, і чи будемо ми тут тривалий період часу, ми повинні подумати і про комфорт дітей», - додає Хіетаганас.

Про укриття під резиденцією Санти мешканці Рованіємі знали давно. Зараз кажуть, готові спускатися туди у будь-яку мить разом із Сантою, ельфами та оленями. «Що ж, якби мені довелося зараз піти до укриття у резиденцію Санти, я міг би піти туди з упевненістю, що там є все для задоволення основних потреб, і навіть у такій скрутній ситуації моя сім’я була б у порядку»,- зазначає місцевий вчитель Ларі.

Але фіни покладають надію не лише на укриття. Після російських звірств в Україні, вони серйозніше ставляться і до військової частини захисту.

«Нам потрібно мати велику і сучасну армію через Росію, скажімо прямо і чітко, саме через Росію», - кажуть місцеві.

«Ми тут трохи віддалені від усіх, навколо багато лісу. Якщо потрібно, можна рухатися у різні сторони, ну і звісно військова база поруч. Вони нам періодично нагадують про себе. Солдати їздять містом, над нами пролітають літаки. Зараз це вже не викликає страху, ми звикли і навпаки відчуття безпеки посилилось», - додає місцева мешканка Лаура.

Із Росією фіни мають близько 1300 км спільного кордону. У разі повторення українського сценарію хочуть бути готові давати відсіч ворогу.

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