Фінський садок по-житомирськи: мешканці новобудови протестують проти закладу в квартирі на першому поверсі

Садок має ліцензію та необхідні документи.

У Житомирі мешканці будинку протестують проти приватного дитячого садочка, який в них оселився. Заклад почав працювати в двокімнатній квартирі на першому поверсі новозбудованої багатоповерхівки. Люди здійняли галас.

Детальніше про скандал - у сюжеті ТСН.Ранок 5 жовтня.

О 08:00 біля багатоповерхівки збираються її мешканці. Батьків, які ведуть дітей у садочок, допитують: чому водять сюди дітей. Фінська система по-житомирські мешканцям будинку не подобається. Марія Гордійчук що живе поверхом вище, втомилася від дитячих криків. Коли купували в новобудові квартири, мріяли про приватність, кажуть люди.

Голова ОСББ не розуміє, як чиновники могли дозволити працювати садочку. "Дивіться, які у нас перила. Вони не пристосовані для дитячого закладу. Сходи гострі. Впаде хтось з дітей, розсіче собі брови", - каже керівниця ОСББ Єлизавета Яковлєва.

Директорка приватного садочка запевняє: заклад має ліцензію і працює легально. Крім того, тут є необхідна сигналізація, пожежна безпека, вогнегасники. "У нас є ліцензія, дозвільні документи від Держпродслужби, від Держпраці, від пожежної безпеки", - розповідає директорка приватного закладу дошкільної освіти "Пташенята" Юлія Орлова.

Новини України: у Житомирі мешканці будинку виступають проти дитсадочку, який в ньому оселився

Ліцензію приватному дитсадку видали у Департаменті освіти обладміністрації. Там кажуть, що дошкільні заклади можуть розташовуватися у житлових будинках. "Заклад може отримати ліцензію. Утім, під час певних перевірках він може так само втратити ліцензію", - пояснила заступниця керівника департаменту Злата Безкоровайна.

Натомість Держпродспоживслужба готується до перевірки скарги пожильців ОСББ. "Ми вже маємо наказ на перевірку цієї скарги. Якщо підемо на перевірку, якщо будуть усі ці факти, ми будемо перевіряти", - наголосила головна спеціалістка Житомирського міського управління ГУДПСС області Оксана Борисова.

Дитсадок у квартирі можуть заборонити самі члени ОСББ, каже юрист. Якщо заклад відмовиться, треба йти до суду для примусового виконання. "Вони можуть і мають право заборонити там проводити щось, відкривати щось, робити щось. Якщо вони це ухвалять загальне рішення, то це рішення буде необхідне до виконання", - каже адвокат Богдан Кушнір.

Мешканці будинку збираються звертатися до прокуратури, аби там перевірили законність надання ліцензії приватному садочку. Директорка ж закладу пішла до поліції. Вона скаржиться, що ОСББ перешкоджає її підприємницькій діяльності.

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