Фітнес-тренер з Полтави принижував та плював у військових: що відомо про скандал

Фітнес-тренер з Полтави Роман Заволока регулярно принижував військових ЗСУ: він звинувачував їх у "вбивствах окупантів", а на пораненого військового Олександра Мацька - плюнув та обізвав його "придурком". Після скандалу фітнес-тренером зацікавилась поліція, а Полтавський обласний ТЦК і СП звернувся до СБУ.

ТСН.ua дізнався подробиці справи щодо скандального фітнес-тренера з Полтави Романа Заволоки.

Роман Заволока ображав військових та хвалився цим у соцмережах

Фітнес-тренер з Полтави Роман Заволока регулярно знімав відео, на яких він провокує військових у місті. У липні житель Полтави у соцмережах опублікував відео, на якому він звинувачує захисників України у "вбивствах російських окупантів за гроші". На кадрах він провокує військових та показує їм середній палець.

Заволока провокує військових

На одному із відео фітнес-тренер накинувся на військового Олександра Мацька. Роман Заволока та його друг висміяли ветерана війни через те, що у нього тремтіли руки. А коли той розповів їм, що це через контузію, яку він отримав на фронті, то фітнес-тренер з Полтави заявив йому: "Ти придурок, сам попався на крючок".

Після цього Заволока ще і плюнув у військового. Це викликало резонанс у громадськості і тоді фітнес-тренер з Полтави став "відомим".

Фітнес-тренер з Полтави обізвав та плюнув у пораненого воїна ЗСУ

Реакція пораненого військового Олександра Мацька, якого образив фітнес-тренер

Старший солдат Олександр Мацько, якого принизив фітнес-тренер з Полтави Роман Заволока, розповів, що своєю поведінкою той образив не лише його, а й поранених та загиблих захисників України.

"Він образив не мене, якби я просто йшов в цивільній формі - він на мене б не звернув увагу. Він образив всіх тих хлопців, які зараз воюють, всіх тих хлопців, які зараз в шпиталях, всіх тих хлопців, які зараз поховані. І один з наших обов'язків в ТЦК – це їздити на похорон, це почесна варта, це почесний салют... Він образив і тих хлопців, навіть тих, яких нема в живих. Я вважаю, що ця людина негідна служити в армії. Як в "наказаніє" його послати в армію – я з цим не згоден", - сказав він.

На фото: військовий Олександр Мацько і фітнес-тренер Роман Заволока

Олександр Мацько розповів про конфлікт з фітнес-тренером з Полтави

Олександр Мацько також розповів подробиці про конфлікт. Він зазначив, що не планував вручати повістку фітнес-тренеру Заволоці, а просто помітив, що його знімають. Мацько зазначив, що через воєнний стан це заборонено робити і він хотів хлопцям зробити зауваження.

"Під час сповіщення в місті Полтава місцевого населення про мобілізацію, видачі повісток ми побачили, що нас знімають на відео двоє хлопців. Спочатку вони себе якось неадекватно поводили, схоже як трошки наркомани, якісь "дьоргані", "сіпані", вдягнені відповідно. Я вирішив підійти і попередити їх, що військових знімати заборонено, зараз військовий стан. На що відразу нарвався на хамство, грубість, нецензурну лексику. Там не все на відео є, що він скинув, бо він вимикав телефон. І я не все встигав зняти, бо я якраз поліцію викликав, відходив", - каже працівник ТЦК і СП.

Олександр Мацько зазначає, що фітнес-тренер ображав не лише його, а й навіть поранених військових, які точно не роздають повісток.

"Поки я відходив, він ще хлопцям багато чого розказав... Тобто хлопець вирішив хайпанути, не знаю, чи він там лайки збирав, хотів репостів, чи хоче грошей заробить... Якби це було один раз, це ще було б зрозуміло. Але це не вперше, це вже протягом місяця він постійно тероризує наші наряди... І крім того, пристає до хлопців просто звичайних, які йдуть у формі... які приїхали з відпустки, або з госпіталю. У нас в Полтаві госпіталь, в центрі міста майже, і хлопці виходять собі каву купить, пиріжок, просто прогулятися містом... Він їх теж чіпав", - зазначає військовий.

Як відомо, Олександр Мацько захищав Україну від 2016 року. Минулого року на Харківському напрямку він отримав тяжке поранення та має другу групу інвалідності. Після цього його перевели на службу до ТЦК і СП.

Полтавський обласний військкомат уже звернувся до СБУ

Полтавський обласний ТЦК і СП відреагував на скандал. Там повідомили, що уже звернулись до СБУ.

"Саме за статтею 435-1 - образа честі і гідності військовослужбовця та статтею 436-2 Кримінального кодексу України було направлене подання до Служби безпеки України від імені ТЦК. До того ж відразу після інциденту військовослужбовці викликали поліцію, щоправда правопорушник відмовився їх чекати і втік. Підозру за статтею статті 173 КУпАП Роману Заволоці вже оголошено, Олександр Мацько та інші військовослужбовці вже дають проти нього свідчення", - йдеться у повідомленні.

Звинуватив українських захисників у вбивстві окупантів: у Полтаві затримала хлопця за приниження ЗСУ

Реакція поліції на дії фітнес-тренера з Полтави

У поліції Полтавської області повідомили, що вони встановлюють обставини події, яка сталась у Полтаві. Там розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження проти фітнес-тренера Заволоки.

Фітнес-тренер з Полтави Роман Заволока: що відомо про нього

Відомо, що Роману Заволоці 27 років. Він народився та мешкає у місті Полтава. Чоловік ймовірно працює тренером в одному із спортивних клубів.

Роман Заволока / Фото: Фото з соціальних мереж

У соціальних мережах в фітнес-тренера є сторінки, на яких він позиціонує себе, як "борець із системою". Блогер виступає проти мобілізації та відверто провокує військових.

Нагадаємо, майор ЗСУ Віктор Трегубов розповів, що фітнес-тренером з Полтави повинна займатись не поліція, а СБУ.

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