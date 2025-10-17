Фіцо зробив несподівану заяву про Україну

Роберт Фіцо / © Facebook Роберта Фіцо

Словаччина не буде тією країною, що гальмуватиме вступ України до Європейського Союзу — це заявив сьогодні прем’єр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з прем’єркою України Юлією Свириденко.

Сьогодні у Кошице урядовці обговорили низку питань — зокрема, енергетичної безпеки, оборонної співпраці та розвитку інфраструктури. Також ішлося про використання заморожених російських активів і відновлення України.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Оборонна співпраця між Україною та Словаччиною виходить на новий рівень- про це нині заявила прем’єрка Юлія Свириденко. Йдеться про створення довгострокових контрактів на постачання зброї Україні та водночас про розвиток оборонно-промислового комплексу Словаччини. Подробиці домовленостей не розголошують, утім за словами Свириденко, розмова з Робертом Фіцо була конструктивною. Більшість українських пропозицій — підтримані. Передусім у сфері енергетики.

«Наші команди в частині енергетики досягнули помітного успіху. Усі наші домовленості зафіксовані в дорожній карті. Ми цінуємо ваше рішення щодо виділення додаткових коштів на підтримку енергетичної інфраструктури і укриттів», — каже Юлія Свириденко.

Окрема частина переговорів про замороження російських активів. Свириденко наголосила: Україна очікує на підтримку Словаччини, щоб кошти спрямувати на закупівлю озброєння. Йшлося також про посилення санкційного тиску на Росію. Окремо словацький прем’єр підкреслив: Словаччина не буде гальмувати процес вступу України до Європейського союзу.

«Ми говорили про наші негативні погляди, хоча ми поважаємо українських людей і членство в НАТО. З іншого боку ми чітко і твердо кажемо „так“ європейським амбіціям, які стосуються членства у європейському союзі. Ми готові поділитися усім нашим досвідом», — каже Фіцо.

Фіцо заявив, що нині в процесі підготовки так звана дорожня карта співпраці з українською стороною. Сьогодні ж урядовці вже підписали низку документів. Зокрема, про трудову міграцію, технічне й фінансове співробітництво, обмін приміщеннями для дипломатичних представництв, а також про новації на прикордонних пунктах пропуску.

«Протокол який ми підписали між урядом Словаччини і урядом України, буде розбудований пункт пропуску між Ужгородом і Вишнє-Нємецке. У нас вже відкривається пішохідна частина пункту пропуску і збільшується вантажна частина», — каже Олексій Кулеба.

Юлія Свириденко вважає — було б доцільно відкрити у Словаччині українську школу, адже тут проживає багато біженців. Фіцо ініціативу підтримав.

«Ми домовилися про те, що в місті з найбільшою українською спільною, а саме дітей, це Братиславі, ми будемо працювати над створенням української лінгвальної школи, словацької англійської, маємо кілька таких сценаріїв», — каже міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Роберт Фіцо заявив: прагне бути добрим сусідом для України, але водночас хоче зберігати нормальні відносини з усіма країнами, зокрема з Росією. Попри це, обидва прем’єри назвали переговори конструктивними та результатами задоволені.

