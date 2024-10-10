Фізіогномістка про очільницю МСЕК з мільйонами доларів: "Можливо, хоче більше, ніж має"

Після того, як за рішенням Печерського райсуду столиці очільницю Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяну Крупу було відправлено під варту, користувачі соцмереж звернули увагу на її погляд. Комусь він здався проявом впевненості у собі, деякі користувачі соцмереж навпаки розцінили його як прояв розгубленості.

ТСН.ua звернувся до професійної психологині та фізіогномістки Наталії Марченко (фахівця, який використовує спеціальні методи для визначення типу особистості та душевних якостей за допомогою аналізу зовнішних рис обличчя та його виразу – Ред.) з проханням проаналізувати особистість Тетяни Крупи.

"Почнемо з синців під очима. Звичайно, ми можемо аргументувати це віком, але я буду розглядати це зі сторони відображення психіки на наше тіло, - каже Наталія Марченко. - Синці під очима - це проекція печінки. Завдання печінки – очищати кров від токсичних речовин (читайте від токсичних ситуацій, в яких людина знаходиться або створює). Печінка виробляє жовч - травний секрет, що активізує травлення. Відповідно вплив злості, агресії, гніву на печінку дуже сильний. Чим більше людина всередині відчуває злобу, тим гірше печінці і тим самим більше проекція на обличчі у вигляді синців. Окрім цього, синці - це втрата сили і дуже сильне виснаження себе. І тут найцікавіше! Якщо людина може виснажувати так себе, вона так само може виснажувати і інших. Самовідношення є патерном поведінки, який ми ретранслюємо в світ".



До цього фахівчиня додає наступне: "До факторів накопичення та збагачення (в чому звинувачують очільницю МСЕК) я б віднесла декілька показників, які ми можемо бачити на обличчі:

• Носогубка, яка заходить в рот. Вона зʼєднує інформаційну частину з зоною досягнень своїх цілей. Такий показник може вказувати першочергово на матеріальну орієнтованість і зацікавленність в своїй діяльності.



• Розвинуті, начебто трохи опухлі щоки можуть вказувати на те, що людина більше накопичує, ніж віддає.



• Нижня губа, яка лежить на "валику", може свідчити про те, що людина орієнтована на "захоплення територій", так ми називаємо це в фізіогномічному аналізі. Тобто людина проактивна в плані досягнень своїх цілей.



• Зморшки, які йдуть від куточків рота нижче на підборіддя. Вони виникають тоді, коли людина може бути націлена на більш амбіційні цілі. Масштабується у своїх бажаннях.



• Вертикальні складки над верхньою губою. Цей показник, можна трактувати в двох варіаціях. З однієї сторони - це можуть бути блокатори, які вже інстинктивно обмежують розширення зони захвату, з іншої - це скупість".



За словами Наталії Марченко, із цікавого, що ще кидається в очі, це те, що нижня губа ховається.



"Губи - це зона відчуття, проявлення емпатії. Нижня губа відповідає за роботу. Якщо на ранніх фото у Тетяни нижня губа більш проявл ена (до ситуації з обшуками – Ред.), то на фото з суду її майже не видно. Це означає про те, що людина собі забороняє відчувати або обирає цього не робити, спирається на логічні доводи", - каже Наталія Марченко.



Крім того, фахівчиня каже про наступне: "За авантюризм відповідає носогубний жолобок, це відстань від носа до губи. Чим він вищий - тим більша схильність у людини йти в ризик, створювати авантюри або піддаватися на них.



Розвинене говорильне підборіддя - допомагає гарно віщати, виступати, тобто наділяє людину, чудовими ораторськими якостями. Враховуючи ці показники, можна висунути гіпотезу, що у очільниці МСЕК є запит на розширення свого впливу, отримання більшого, ніж вона має, досягнення бажаних матеріальних цілей, поповнення існуючих статків".



Резюмуючи, Наталія Марченко каже: "З іншої сторони, цього (всього вищесказаного) прагне велика кількість людей і в принципі в цьому немає нічого поганого, допоки дії не порушують чинне законодавство. Питання в іншому. Як саме людина цього досягає та які дії, принципи (або їх відсутність) на своєму шляху використовує?"



Обшуки у чиновників у Хмельницькому

У Хмельницькій області ДБР викрило керівницю МСЕК та її сина, керівника облуправління Пенсійного фонду, на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.

Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку: в шафах, шухлядах, нішах. За даними ДБР, під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів через вікно.

Днями Печерський районний суд Києва відправив Тетяну Крупу під варту. Разом з цим адвокатка підозрюваної Анжеліка Моісєєва публічно повідомила про наступне: "Підозра, оголошена Тетяні Крупі, є необґрунтованою та не підкріплена жодними доказами. Сторона обвинувачення не надала суду доказів причетності моєї клієнтки до інкримінованого їй злочину, а саме повідомлення про підозру має очевидні юридичні дефекти".

За словами адвокатки, захист Тетяни Крупи звернеться до апеляційної інстанції з вимогою скасувати взяття під варту.

Суд щодо очільниці МСЕК Тетяни Крупи просто зараз | Наживо

Раніше повідомлялось про те, що чоловік керівниці МСЕК прокоментував мільйони.

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