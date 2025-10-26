"Фламінго" замість Tomahawk: Зеленський пояснив, як Україна фінансує власні ракети

Володимир Зеленський / © Associated Press

Сполучені Штати, схоже, найближчим часом не планують давати Україні далекобійні ракети Tomahawk. Тим часом, виробництво вітчизняних ракет «Фламінго», очевидно, просувається не такими темпами, як хотілося б Силам оборони.

То чи вдасться масштабувати виробництво наших «Фламінго», адже для виробництва зброї потрібні гроші, розповів президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з нашою телеведучою Аллою Мазур ексклюзивно для ТСН.

«Була технологічна проблема на виробництві „Фламінго“. Є затримка з фінасуванням від партнерів, яку вирішують», — пояснви глава держави.

За словами Зеленського, держзамовлення буде повністю виконане до кінця року. Він запевнив, що Україна знайшла власні ресурси для проплати і буде мати певну кількість ракет, яку не розголошують. Більше того: всі задоволені, як ті ракети, що вже полетіли, спрацювали, переказала слова президента Алла Мазур.

Раніше аналітик Дмитро Снєгирьов поставив під сумнів застосування надпотужного «Фламінго».

Нардеп Костенко своєю чергою заявив, що найближчим часом неможливо виготовити 3 тисячі ракет «Фламінго», про що раніше обіцяла влада.