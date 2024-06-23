“Фонтанчик не врятує!”: відомий скульптор відповів, чим замінити знесений пам'ятник Катерині в Одесі

Легендарний скульптор Михайло Рева, який в Одесі створив буквально усе вже у сучасній Україні, відповів, чим можна замінити знесений пам’ятник Катерині в місті.

В ексклюзивному інтерв’ю для ТSN.ua він сказав, що потрібно бути дуже толерантним до перейменування вулиць та знесенню пам’ток.

“Тому що це аура міста. Якщо ви щось забираєте, треба це чимось замінити. А чим, якщо воно є частиною архітектурного простору. Це один ансамбль. Не може бути пам’ятник сам по собі, він частина міського середовища”, — розповів Михайло Рева.

За його словами, пам’ятник Катерині в Одесі — це “хвора” історія з усіх боків.

“Ця маленька площа була визнана кращою площею Європи, коли цю Катерину туди встановили. Потім радянська влада її прибрала. На її місце встановили бюст Карла Маркса, але зробили його з пап’є-маше, з паперу. І коли в Одесі здіймався вітер, тому що тут степ і місто так розплановано, щоб воно продувало пил, його зривало і уносило на Приморський бульвар. Його ловили там, літаюча така голова. І врешті решт знайшли гроші, поставили його з гіпсу, і потім його хтось теж скинув. Тому це така нещасна площа. Потім там стояв Потьомкін, називали його праскою або копійкою. В Одесі іронічно це все перетворюється на анекдот, якщо містянам не подобається скульптура”, — каже скульптор.

Замінити знесений пам'ятник Катерині, за словами Михайла Реви, зараз велика проблема, і не лише фінансова.

“А чим її замінити? Я не бачу там щось інше. Справа в тому, що це архітектурний ансамбль, це взаємодія цих всіх будинків, їх стилістики того часу з цією вертикаллю, яка тримає за пропорціями все. Щойно вона руйнується — руйнується все. Фонтанчик там не врятує”, — вважає скульптор.

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