Формула порятунку: як у Києві мешканці взялися доводити до ладу свої оселі

Формула порятунку: як у Києві мешканці взялися доводити до ладу свої оселі

Від 10 до 30 відсотків збирають жителі, решту грошей дає місцевий бюджет.

Протікає, прориває, осипається та смердить - так виглядає комунальне пекло у хрущовках на столичному Подолі. Старі будинки з іржавими комунікаціями доводять їхніх мешканців до відчаю. Постійні скарги особливої користі не дають, як і тимчасові латки на трубах. Проте формулу порятунку все ж знайшли. Виявляється для комунального раю не треба створювати ОСББ чи купувати нову квартиру, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Через постійну вологу у квартирі з’являється грибок, відвалюються шпалери, сиплеться тиньк. Проблеми зі здоров’ям не змушують себе довго чекати. Проте вологість у цьому будинку прописалася вже давно – скаржаться місцеві. У підвалі постійно прориває труби та каналізацію. Підлога у під’їздах провалюється, цегла старого будинку осипається. На капітальний ремонт у комунальників немає грошей.

У сусідньому районі столиці мешканці точнісінько такої хрущовки до своєї точки кипіння дійшли три роки тому. Спочатку скинулися грошима і відремонтували електрику, потім поміняли діряві труби, зробили ремонт у під’їздах. Тепер цей будинок помітно вирізняється поміж сірого житла радянської забудови. Колись затоплений водою та завалений сміттям підвал нині виблискує ремонтом, новенькими комунікаціями та сучасним теплообмінником. До цього кілька років у будинку взагалі не було гарячої води.

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Капітально відремонтувати дах, комунікації, систему опалення вдалося коштом програм співфінансування. Від 10 до 30 відсотків збирають жителі, решту грошей дає місцевий бюджет. І не важливо є ОСББ чи ні.

За шість років програми співфінансування лише у столиці вдалося відремонтувати 1200 будинків. У черзі стоять ще півтори сотні багатоповерхівок. Наталія із сусідами думають куди ще б написати скаргу, бо в їхньому будинку тхне каналізаційним смородом.

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