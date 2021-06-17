Формула спирту на борді: у Рівному з'явилася незвичайна реклама місцевого університету

У виші запевняють: вживання спиртних напоїв не пропагували.

Формула спирту, а поруч напис "Хімія - це ніколи не нудно": у Рівному розмістили незвичайну рекламу національного університету.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 червня.

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Йдеться про Національний університет водного господарства та природокористування. Оголошення на бігборді, яке закликає вступати на навчання до місцевого вишу, зчинило шквал обговорення в соцмережах. Деякі містяни обурилися таким звернення до абітурієнтів. Мовляв, університет пропагує алкоголь. Інші назвали рекламу креативною. Мовляв, вона привертає увагу, а тому виконує свою функцію.

На обговорення відреагували й у самому університеті. У виші задоволені, що про нього тепер багато говорять. Там запевняють, що вживання спиртних напоїв не пропагували. Адже С2Н5ОН входить, зокрема, до складу дезінфекторів, парфумів та ліків.

Новини України: Національний університет у Рівному розмістив рекламу, яка збурила соцмережі

Нагадаємо, у підпорядкуванні Міносвіти перебуває понад 130 вищих навчальних закладів, зокрема, класичні університети, академії, інститути, консерваторії. Незабаром в Україні розпочнеться вступна кампанія.



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