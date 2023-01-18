Форум у Давосі наблизить перемогу: на бік України стали й ті, хто раніше пропонував поступитися територіями Москві

Тут зібралися понад дві з половиною тисячі світових лідерів, політиків і бізнесменів, і другий рік поспіль - без росіян.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі обговорюють військову та економічну допомогу Україні, нашу повоєнну відбудову і притягнення Росії до відповідальності, а також - майбутнє членство України в НАТО, за яке разом із нами готові боротися і найближчі союзники: Польща та держави Балтії, йдеться в ТСН.

Українські діти, чиє життя в постійній небезпеці - віртуальні гості Всесвітнього економічного форуму. Вперше від початку пандемії він відбувається у звичний зимовий час, і другий рік поспіль Україна - голова тема Давосу. “Яким буде життя у світі, якщо дозволено бити з танків по атомних станціях? Як світ хоче досягти кліматичної нейтральності, якщо поки не зупинив спалення цілих міст в Україні?” - запитує під час свого виступу перша леді України Олена Зеленська.

У Росії немає табу - доносять українські учасники форуму, варварський удар по багатоповерхівці в Дніпрі - цьому останній наочний приклад. Один із найвідданіших лобістів інтересів України, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс переконаний: Україна переможе, а для цього Захід надсилатиме чимдалі потужнішу зброю. Його засмучує лише ціна. “Ми могли б це зробити просто зараз, але, на жаль, будемо чекати, доки Росія перетне інші уявні червоні лінії, бо це - Modus operandi, який обрали собі наші партнери. Я завжди кажу, що зброю треба надсилати зараз, бо, на жаль, єдине, що переконує союзників її надсилати - це нові смерті цивільного населення”, - каже він.

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Фінляндія - до останнього нейтральна країна, яку саме широкомасштабна агресія Росії змусила стрімко взяти курс на приєднання до НАТО - сподівається, що найближчим часом Німеччина проголосить принципове рішення - і до України поїдуть перші “Леопарди”. “Ми сподіваємося, що це рішення буде ухвалене, Фінляндія однозначно готова взяти участь у цих постачаннях”, - каже очільник МЗС країни Пекка Гаавісто.

Як змінюється погляд світу, свідчить приклад провідного американського інтелектуала, лауреата Нобелівської премії Генрі Кісінджера. Торік у травні на цьому ж самому форумі він закликав Київ поступитися територіями на користь Москви. А Захід - натиснути на Україну, аби прискорити мирну угоду. Це викликало неабияке обурення і в Україні, і за кордоном. Тепер колишній держсекретар Сполучених Штатів уже за вступ України до НАТО. “Я був проти членства України в НАТО, бо боявся, що воно розпочне саме той процес, який ми зараз бачимо. Але зараз ідея нейтральної України більше не має жодного сенсу. І в кінці процесу, який я описав, він повинен бути гарантований НАТО в будь-яких формах, які може розвинути НАТО, але я вважаю, що членство України в НАТО було б його закономірним результатом”, - каже він.

Росія чимдалі частіше замислюється, як вийти з війни, зберігши обличчя - каже на полях Давосу польський президент Анджей Дуда. Вислів про “збережене обличчя” досі любить низка західних політиків, зокрема президент Франції Макрон. Дуда наполягає: це неприпустимо. “Росії не можна дозволяти зберігати обличчя. Вона не може вийти з цієї війни з відчуттям, наче досягла якогось успіху. Росія має програти цю війну, ми не припиняємо наполягати тут на цьому. Вони не можуть виграти цю війну, бо інакше вони негайно почнуть наступну”, - переконаний Дуда.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції Євросоюзу занурять економіку РФ у рецесію на десятиліття, а Україну Європа підтримуватиме стільки, скільки буде потрібно. Останній 3-мільярдний транш в рамках пакету допомоги на 23-й рік зміцнить фінансову стабільність України, дозволить виплачувати зарплати і пенсії.

Водночас представники “Нафтогазу” домовилися в Давосі про резервування та фінансування додаткових обсягів газу, необхідних Україні, аби пережити цю зиму. Однак без нових систем ППО це не допоможе, заявив мер Києва Кличко: через нові російські удари крах енергосистеми в Україні може статися щосекунди. “Ми лобіюємо посилення тиску на державу-терориста. Я впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії і спецмеханізмів компенсації збитків від війни за рахунок конфіскованих російських активів”, - заявляє він.

Численні відвідувачі Українського дому в Давосі пересвідчуються в нагальній необхідності покарання для країни-окупантки. “Фокус тут не лише на зборі коштів, але й на підкресленні військових злочинів, які чинить Росія проти українського народу. На Міжнародному економічному форумі вкрай важливо привертати увагу до того, що це впливає на кожного на цій планеті, і ми мусимо тримати на цьому увагу, аж допоки Україна не переможе”, - заявив амбасадор UNITED24, астронавт Скотт Келлі.

Нагадаємо, Олена Зеленська в Давосі розплакалася, коли почула про трагедію в Броварах.

Про авіатрощу їй повідомили буквально перед початком однієї з панелей Всесвітнього економічного форуму, присвяченої Україні. Дізнавшись про падіння гелікоптера, вона прикрила обличчя руками. Модератори української панелі оголосили хвилину мовчання в пам'ять про загиблих.

Свою промову Зеленська почала зі слів про те, що сьогодні - ще один дуже сумний день і нові втрати для України. Говорила перша леді близько десяти хвилин. Було видно, що опанувати себе їй було складно.

Економіки її промова не стосувалася: вона дякувала європейцям за підтримку і наголошувала на тому, що принципове значення нині має боротьба за цінності та за людський капітал.

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