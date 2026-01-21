Форум у Давосі: скандальні заяви Трампа та чому це поставило на "паузу" важливі угоди з Україною

Дональд Трамп / © Associated Press

Цьогорічний Всесвітній економічний форум у Давосі проходить не під знаком інвестицій, а під знаком геополітичного тиску. Президент США Дональд Трамп прибув до Швейцарії із запасним літаком та ультиматумом: або Європа погоджується на передачу Гренландії Сполученим Штатам, або отримує нищівні торговельні тарифи.

Як «право сильного» витісняє міжнародне право та чому через це скасовано підписання стратегічного плану для України — розповідає спеціальна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко.

Гренландія як важіль тиску

Давоський саміт набув скандальності ще до відкриття. Дональд Трамп не відступається від наміру відібрати у Данії острів Гренландія, аргументуючи це потребами «національної безпеки». Тих, хто не згоден, очікують нові мита вже з 1 лютого.

Європейські лідери сприймають погрози вкрай серйозно. Президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи на форумі, констатував: настав світ, де працює не закон, а сила.

Еммануель Макрон, президент Франції: «Конкуренція з боку США за допомогою угод, які підривають наші інтереси, вимагають поступок і прагнуть підкорити Європу, є принципово неприйнятними. Тим більше, коли вони використовуються як важіль тиску проти територіального суверенітету».

Публічна образа Макрона та «приватні листи»

Трамп відповів у своєму стилі: він оприлюднив у соцмережі Truth Social приватний лист від Макрона, у якому той запрошував колегу на вечерю в Парижі для врегулювання суперечок. Американський лідер публічно відкинув пропозицію, натякнувши, що Макрон скоро втратить владу.

Дональд Трамп, президент США: «Ні, я цього не робитиму, бо Еммануелю недовго пробуде. Він мій друг, хороший хлопець, мені подобається Макрон, але він недовго пробуде, як ви знаєте. У мене зустрічі з людьми, які безпосередньо залучені».

Наслідки для України: «План процвітання» на паузі

Напруга між США та ЄС вдарила і по Києву. Як повідомляє видання Axios, через конфлікт довкола Гренландії було скасовано підписання «плану процвітання» між Україною, США та Євросоюзом.

Президент Володимир Зеленський наразі не анонсував поїздку до Давоса, хоча не виключив її, якщо це принесе реальні результати, а не «пусту політику».

Володимир Зеленський, президент України: «Ракети для ППО потрібні кожного дня. Обладнання для відновлення потрібне кожного дня. Якщо формат Давосу це забезпечить — Україна буде там представлена».

Зараз на форумі працюють представники України: Рустем Умєров, Давид Арахамія та Кирило Буданов. Останній, виступаючи на панельній дискусії, закликав союзників припинити чвари.

Кирило Буданов, голова Офісу президента: «Будь ласка, будьте з нами. Давайте відхилимо всі ці непорозуміння, мобілізуємося і доведемо справу до кінця. Чвари всередині не допоможуть».

Російський слід у кулуарах

Поки Трамп сперечається з європейцями, у кулуарах Давоса помітили путінського посланця Кіріла Дмітрієва. Він провів зустріч зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером. Віткофф уже назвав ці переговори «дуже позитивними», що лише додає тривоги європейським столицям.

