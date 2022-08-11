Фосфорні бомби і касетні боєприпаси: яку заборонену зброю використовує Росія проти українців та які наслідки (фото, відео)

Росія, яка вже 8 років веде війну в Україні і здійснила новий цинічний повномасштабний напад 24 лютого, скоїла чимало злочинів і неодноразово застосовувала заборонену зброю, зокрема, і для обстрілів цивільного населення.

Російські окупаційні сили свідомо обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст і гуманітарні коридори, свавільно вбивають і катують цивільних людей, ґвалтують жінок і дітей, залишають громадян без меддопомоги, наражають людство на катастрофу, захопленням Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій. Армія РФ, здійснюючи варварські атаки по Україні, не нехтує й використанням забороненої зброї, маючи на меті знищити якомога більше мирних українців.

Яку саме і коли заборонену зброю використовувала армія РФ на території України від 24 лютого, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Міжнародне гуманітарне право вимагає від сторін конфлікту розрізняти цивільних осіб і військових, а також цивільні та військові об'єкти. Проте від 2014 року правоохоронці неодноразово фіксували використання російськими окупантам заборонених засобів ураження у районі проведення АТО/ООС. Після початку широкомасштабного вторгнення ці воєнні злочини вчиняються окупантами по всій лінії фронту.

Росіяни, яких Путін відправив воювати проти України, використовують багато різновидів небезпечної зброї проти нашої держави. Йдеться про:

Касетні боєприпаси – складаються з сотень мінібомб, які внаслідок вибуху розлітаються на величезні площі. Часто жертвами цієї неприцільної зброї стають цивільні, зокрема, діти. Правозахисна організація Human Rights Watch фіксувала чисельні факти застосування касетних боєприпасів Росією по українських містах.

– складаються з сотень мінібомб, які внаслідок вибуху розлітаються на величезні площі. Часто жертвами цієї неприцільної зброї стають цивільні, зокрема, діти. Правозахисна організація Human Rights Watch фіксувала чисельні факти застосування касетних боєприпасів Росією по українських містах. Термобаричні боєприпаси – боєприпаси на основі газових або аерозольних сумішей, які проникають всередину будівель, наповнюють приміщення і лише потім вибухають. Росія активно використовує системи ТОС-1 "Буратіно" та ТОС-1А "Солнцепек" з термобаричними боєприпасами.

– боєприпаси на основі газових або аерозольних сумішей, які проникають всередину будівель, наповнюють приміщення і лише потім вибухають. Росія активно використовує системи ТОС-1 "Буратіно" та ТОС-1А "Солнцепек" з термобаричними боєприпасами. Запалювальна зброя (термітні боєприпаси) – боєприпаси на основі хімічних сполук, які після спрацювання вступають у реакцію з температурою до 3000˚С і випалюють все, на що потрапляють. Часто їх називають фосфорними боєприпасами.

Касетна зброя

За словами військового експерта Олега Жданова, армія РФ застосувала в Україні вже всі типи касетної зброї, які є в них для реактивних систем залпового вогню. Наразі Росія активно застосовує касетні боєприпаси переважно реактивних систем залпового вогню, насамперед "Ураган" та "Смерч" для бомбардувань Дніпропетровщини, Харківщини, Миколаївщини та інших міст.

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Використовувати заборонену зброю РФ почала від першого дня повномасштабного вторгнення. Так, 24 лютого для ураження Центральної міської лікарні міста Вугледар Росія використала балістичну ракету серії 9М79 “Точка” з касетною боєголовкою 9Н123. Ця атака призвела до загибелі чотирьох та поранення 10 цивільних осіб, пошкодження будівлі лікарні, автомобіля швидкої допомоги та цивільних авто.

Днями росіяни знову ж обстрілювати Україну з РСЗВ. Атакували вони Харків, вбивши одну особу і поранивши ще одну людину. Подібна атака була 3 серпня, коли армія РФ обстріляли прифронтовий Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними касетними снарядами "Ураган". Серед постраждалих були, зокрема, і громадяни Російської Федерації.

Крім того, активно гатять окупанти і по Донеччині, де також використовують заборонену зброю. Так, у липні лише за одну добу Росія 29 разів вдарила по Донеччині забороненою зброєю. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, артилерії, ЗРК С-300,ракет, реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган". Внаслідок атак серед цивільного населення теж були загиблі та поранені.

Заборонена зброя, яку використовує Росія в Україні / Фото: Національна поліція України

Наслідки використання забороненої зброї / Фото: Національна поліція України

Розбомблений росіянами будинок / Фото: Національна поліція України

Розбомблений росіянами будинок / Фото: Національна поліція України

Окупанти регулярно обстрілюють Дніпропетровщину забороненими "Градами". Так, в ніч проти 11 серпня серпня росіяни тричі обстріляли Нікопольський район "Градів", було зафіксовано. 120 прильотів, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

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"Градами" обстріляли росіяни Нікопольський район і 9 серпня. Ворог скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів.

"Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках", - написав голова ОВА Валентин Резніченко.

Та ці удари не є одиничними. Ще 12 травня 2022 року росіяни обстріляли забороненими касетними боєприпасами село Велика Костромка Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, є поранені.

Зброя, якою Росія обстріляла Дніпропетровщину / Фото: Facebook/Національна поліція - Дніпропетровська область

Те, що окупанти використовують в Україні фосфорні та касетні засоби ураження, вони самі ж підтверджують у розмовах з рідними та іншими окупантами. В одній з розмов, яку вдалося перехопити СБУ, загарбник каже:

"Та всі чекають, коли Володьку (Путіна. - Ред.) це все заї*б*, він війська виведе і "Тополя", нах*й, сюди накидає. А так, бачиш, усе, що міжнародними конвенціями було заборонено: касети, фосфор – нам усе дозволили, все пускаємо туди".

Фосфорні боєприпаси

Росія використовувала фосфорні бомби: у березні у боях за Київ та Краматорськ, а також у травні проти оборонних на металургійному заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Так. 14 травня росіяни, які не могли захопити "Азовсталь", скинули на завод заборонені фосфорні бомби, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Вже в липні з аеродрому Більбек росіяни обстріляли фосфорними бомбами острів Зміїний, це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. ВКС ЗС РФ двічі завдала авіаційного удару.

Застосовували фосфорні бомби росіяни і на Луганщині.

У Запорізькій області російські окупанти обстріляли село Новоданилівка фосфорними бомбами, повідомляв речник обласної військової адміністрації Іван Арєф’єв.

Російська авіація застосовувала і осколково-фугасно-запалювальні авіабомби ОФЗАБ-500, зокрема під час обстрілів Чернігова. Це підтвердив сам пілот збитого над Черніговом Су-34 майор ЗС РФ.

"О, фосфор полетел": окупант розповідає батькові, що орки Використання фосфорних боєприпасів підтвердив ще один окупант, який розповів це батькові. Той, своєю чергою, нагадав загарбнику, що це заборонено Конвенцією, але він відповів: "Тату, ти знаєш скільки тут всього використовуємо, що заборонено в принципі".

Міни

Російська окупаційна армія, окрім того, що активно застосовує заборонене міжнародними конвенціями озброєння, мінує території, а ще закладає міни навіть у людські трупи.

Як зазначається в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ, серед найчастіше використовуваних - протипіхотні міни ПОМ-3 із сейсмодатчиками. Це також МОН-50, МОН-100, ПМН-2.

Роблять вони це, щоб вбити людей у кількаметровому радіусі, в кращому разі спричинити тяжке каліцтво.

Нині ж росіяни захопили Запорізьку АЕС і шантажують увесь світ - вони обстрілюють і мінують об’єкти ЗАЕС, роблячи все, аби можливість ядерної небезпеки ставала все реальнішою.

Як повідомлялося, в ніч проти 10 серпня по Миколаєву росіяни вдарили касетними боєприпасами.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, чи застосує Росія ядерну зброю у війні проти України.

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