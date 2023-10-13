Фосфорні бомби та запеклі бої: що відомо про загострення навколо Авдіївки і чому ворог так вчепився за неї (відео)

Ворог застосовує проти ЗСУ заборонену зброю на Авдіївському напрямку та хоче взяти місто в "котел".

Російські війська намагаються прорватися до Авдіївки 13 жовтня, тож запеклі бої та обстріли на цьому напрямку не вщухають. Окупанти атакують ЗСУ вже навіть забороненими фосфорними боєприпасами, а саме місто фактично стирають з лиця землі. Чому загарбники так вчепилися за Авдіївку? Пояснення цьому дали військові та експерти.

ТСН.ua зібрав останні новини про ситуацію на Авдіївському напрямку, фото і відео та оцінки, чому росіяни активізувалися там.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За найсвіжішою інформацією від Генштабу ЗСУ на ранок 13 жовтня, російська армія на на Авдіївському напрямку не полишає спроб прорвати українську оборону, однак безуспішно. Українські війська протягом доби відбили понад 20 ворожих атак у районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Також повідомляється, що загарбники завдали по Авдіївці авіаударів.

Водночас викладені в Мережу відео від українських військових свідчить, що ворог вже вдався до застосування забороненої зброї на Авдіївському напрямку. Так, 12 жовтня росіяни атакували українських захисників запалювальними фосфорними боєприпасами, які заборонені міжнародними конвенціями.

На Авдіївському напрямку росіяни атакували ЗСУ фосфорними боєприпасами

Також читайте Скільки триватиме війна в Україні і від чого це залежить: Мусієнко назвав фактори

Український журналіст Василь Пехньо опублікував відео з Авдіївському напрямку, яким поділилися українські бійці. Він зазначив, що "росіяни продовжують лізти на Авдіївку". На кадрах видно ворожі колони, які атакують околиці міста, але й отримують "гарячу" відповідь від ЗСУ. За словами журналіста, навколо Авдіївки – цвинтар ворожої бронетехніки.

Це відео прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зазначив, що у районі Авдіївки "продовжується анігіляція російських окупантів".

"Епічний наступ РОВ (російських окупаційних військ – ред.), який з перших годин вилизувала російська пропаганда як такий, що не має аналогів у світі, і мало не став оточенням Авдіївки, перетворився на бійню", – написав Коваленко в Мережі.

На Авдіївку сунуть колони ворожої техніки: ЗСУ показали, як розбираються з ними

Що відбувається в самій Авдіївці

Щодо самої Авдіївки, то ворог фактично стирає місто з лиця землі. Докази цього зняв на відео український військовий, який привіз місцевим жителям хліб та корм для тварин. На кадрах зафіксовані численні зруйновані багатоповерхівки та приватні будинки, а також купи російського залізяччя, яке місцеві складають на смітнику.

"Авдіївку стирають": з’явилося відео зі зруйнованого ворогом міста

Реакція Зеленського на загострення навколо Авдіївки

На тлі загострення навколо Авдіївки президент України Володимир Зеленський повідомив 12 жовтня, що ЗСУ тримають свої позиції довкола міста. Він також показав фото звідти.

"Авдіївка. Тримаємо позиції. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам’ятати", – наголосив глава держави у короткому дописі.

Бойові дії навколо Авдіївки / Фото: Олег Пальчик

Бойові дії навколо Авдіївки / Фото: Олег Пальчик

У росіян великі втрати в районі Авдіївки

У звіті американського Інституту вивчення війни повідомляється про великі втрати російських війьск у живій силі та техніці під Авдіївкою. Зокрема, протягом 10-12 жовтня ЗСУ знищили 33 ворожі бронемашини та 15 танків.

Аналітики вважають, що деякі машини були втрачені росіянами через власні помилки в управлінні, але основна частина була все-таки знищена українськими бійцями.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни гинуть штабелями! Пряме включення з-під Авдіївки!

У звіті зазначається, що загарбники не зробили висновків із попередніх наступальних операцій, зокрема під Вугледаром у лютому 2023 року, або під Києвом у лютому-березні 2022 року, коли ЗСУ знищували велику кількість техніки, що безладно наступала.

Чому росіяни вчепилися за Авдіївку

Військовий експерт Петро Черник пояснив, що російські війська активізувалися в районі Авдіївки, бо хочуть показати бодай якісь "перемоги". Уся річ у Бахмуті, адже ситуація там рухається до оперативного оточення.

"Вони (окупанти – ред.) не можуть його (Бахмут – ред.) програти за жодних умов – він політичний. Як тільки Бахмут буде оточений і те угрупування буде знищене, а ще краще – щоб кілька тисяч росіян здалися у полон – це буде для них мегапоразка. Вони намагаються робити все можливе, щоб цього не сталося. Саме так треба дивитися на їхні наступальні дії як на Куп'янсько-Лиманському напрямку, так і на Авдіївському", – пояснив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Захопити до Нового року! Які плани в Кремля щодо Авдіївки? | Коваленко

За оцінками Черника, росіянам важливо дочекатися поганої погоди і тоді ситуація на фронті може стихнути. А це потрібно президенту РФ Володимиру Путіну перед виборами навесні 2024 року.

"Путіну треба відносний спокій на початок весни перед виборами і хоч якісь "перемоги". Росіяни не досягнуть успіху, але своїй аудиторії продадуть усе, що завгодно", – переконаний експерт.

Бійці ЗСУ в Авдіївці / Фото: expressen.se

Ворог хоче взяти Авдіївку в кільце

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів у телеефірі, що окупанти мають мету – досягти стратегічних успіхів на фронті, і намагаються взяти Авдіївку в кільце.

"Противник намагається взяти в кільце (Авдіївку – ред.) або здійснити оперативне оточення, в народі – "котел". Якщо подивитися на фланги – північні та південні, то відстань між ними в районі Авдіївки всього 10 кілометрів. Тому у них така спокуса військова, тактична, якщо введуть свої резерви – а вони завели цілу бригаду на Авдіївський напрямок, – то якимись зусиллями можна все це зімкнути, досягти "котлів", які ніяк у них не виходить зробити", – розповів Романенко.

За його оцінками, якщо ворог просунеться на Авдіївському напрямку, то загроза вже виникне для Мар'їнки на Донеччині.

"У сукупності вони тут зосередили такий рівень сили і намагаються реалізувати ці плани, чому заважають наші Сили оборони і активно протидіють їм", – зауважив Романенко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Військовий експерт роз’яснив, чому росіяни саме зараз взялися за Авдіївку

Читайте також: