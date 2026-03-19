Фотографувався із трупом: курсант МВС поглузував з тіла загиблої 14-річної дівчини у Дніпрі

Анастасія Ситнікова та ДДУВС / © Колаж з фото Нацполіції України та ДДУВС

Курсант Дніпровського державного університету внутрішніх справ зробив цинічне фото біля тіла 14-річної Анастасії Ситнікової, яку знайшли мертвою в закинутій будівлі. В університеті та поліції вже відреагували на ганебний вчинок майбутнього правоохоронця.

ТСН.ua отримав попередні коментарі щодо інциденту.

У соцмережах з’явилося фото з курсантом ДДУВС, який вирішив, що буде доречно поглузувати біля тіла загиблої Анастасії. Хлопець зробив нахабне, глузливе фото себе поряд із мертвою дівчиною.

За даними місцевих пабліків, тіло школярки знайшли у покинутому кафе Nautilus («Маяк») біля парку Шевченка. До пошуків Анастасії були залучені й курсанти з правоохоронного університету.

Фото курсанта з тілом загиблої Анастасії Ситнікової у Дніпрі / © із соцмереж

Реакція поліції та ДДУВС на витівку курсанта біля тіла дівчини

У відділі зв’язків з громадськістю Дніпровського держуніверситету внутрішніх справ у коментарі для ТСН.ua повідомили, що, можливо, прокоментують ситуацію пізніше.

У приймальній ректора закладу вищої освіти журналістам ТСН.ua сказали, що керівництва наразі немає на місці, і виниклу ситуацію прокоментують через годину.

Поліція займеться цим інцидентом після звернення з боку університету. Це буде після того, як там поведуть внутрішню перевірку, повідомила ТСН.ua начальниця відділу комунікації поліції Дніпропетровщини підполковник поліції Ганна Старчевська.

Згодом на Facebook-сторінці університету поінформували, що в ДДУВС розпочато службове розслідування за фактом поширення в соцмережах інформації щодо «неналежної поведінки курсантів під час участі у пошукових заходах».

Зазначається, що в ході розслідування вже ідентифіковано тих, хто може бути причетними до інциденту.

«Керівництво закладу освіти рішуче засуджує будь-які прояви неповаги до людської гідності, особливо у ситуаціях, пов’язаних із трагедіями та загибеллю людей. Подібна поведінка є неприпустимою для здобувача освіти в закладі системи МВС та майбутнього правоохоронця», — наголосили в закладі вищої освіти.

Наразі триває службова перевірка, покликана з’ясувати всі обставини події та дати належну правову оцінку діям кожного з причетних. Про її результати повідомлять окремо.

Університет також висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблої.

Нагадаємо, 20 лютого правоохоронці повідомили, що у Дніпрі знайшли мертвою 14-річну Анастасію Ситнікову, яка зникла 18 лютого в Соборному районі. У поліції Дніпропетровщини підтвердили завершення дводенних пошуків, проте обставини трагедії не розголошували.

Це вже не перший скандал в ДДУВС

До слова, 2023 року у Дніпропетровському держуніверситеті внутрішніх справ спалахнув скандал через відео з парою, що займалася сексом на підвіконні навчального корпусу. В адміністрації закладу тоді розпочали службову перевірку, проте попередньо заявляли, що на кадрах немає їхніх викладачів чи студентів. Водночас колишня курсантка зауважувала, що інцидент стався на шостому поверсі в кабінеті, який зазвичай зачинений, а ключі видає методист під підпис. Самі студенти припускали, що хлопець на відео — абітурієнт, який завітав на день відкритих дверей.