ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
423
Час на прочитання
3 хв

Фотографувався із трупом: курсант МВС поглузував з тіла загиблої 14-річної дівчини у Дніпрі

В університеті заявили, що розпочали службове розслідування за фактом «неналежної поведінки курсантів під час участі у пошукових заходах».

Автори публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Анастасія Ситнікова та ДДУВС

Курсант Дніпровського державного університету внутрішніх справ зробив цинічне фото біля тіла 14-річної Анастасії Ситнікової, яку знайшли мертвою в закинутій будівлі. В університеті та поліції вже відреагували на ганебний вчинок майбутнього правоохоронця.

ТСН.ua отримав попередні коментарі щодо інциденту.

У соцмережах з’явилося фото з курсантом ДДУВС, який вирішив, що буде доречно поглузувати біля тіла загиблої Анастасії. Хлопець зробив нахабне, глузливе фото себе поряд із мертвою дівчиною.

За даними місцевих пабліків, тіло школярки знайшли у покинутому кафе Nautilus («Маяк») біля парку Шевченка. До пошуків Анастасії були залучені й курсанти з правоохоронного університету.

Фото курсанта з тілом загиблої Анастасії Ситнікової у Дніпрі / © із соцмереж

Реакція поліції та ДДУВС на витівку курсанта біля тіла дівчини

У відділі зв’язків з громадськістю Дніпровського держуніверситету внутрішніх справ у коментарі для ТСН.ua повідомили, що, можливо, прокоментують ситуацію пізніше.

У приймальній ректора закладу вищої освіти журналістам ТСН.ua сказали, що керівництва наразі немає на місці, і виниклу ситуацію прокоментують через годину.

Поліція займеться цим інцидентом після звернення з боку університету. Це буде після того, як там поведуть внутрішню перевірку, повідомила ТСН.ua начальниця відділу комунікації поліції Дніпропетровщини підполковник поліції Ганна Старчевська.

Згодом на Facebook-сторінці університету поінформували, що в ДДУВС розпочато службове розслідування за фактом поширення в соцмережах інформації щодо «неналежної поведінки курсантів під час участі у пошукових заходах».

Зазначається, що в ході розслідування вже ідентифіковано тих, хто може бути причетними до інциденту.

«Керівництво закладу освіти рішуче засуджує будь-які прояви неповаги до людської гідності, особливо у ситуаціях, пов’язаних із трагедіями та загибеллю людей. Подібна поведінка є неприпустимою для здобувача освіти в закладі системи МВС та майбутнього правоохоронця», — наголосили в закладі вищої освіти.

Наразі триває службова перевірка, покликана з’ясувати всі обставини події та дати належну правову оцінку діям кожного з причетних. Про її результати повідомлять окремо.

Університет також висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблої.

Нагадаємо, 20 лютого правоохоронці повідомили, що у Дніпрі знайшли мертвою 14-річну Анастасію Ситнікову, яка зникла 18 лютого в Соборному районі. У поліції Дніпропетровщини підтвердили завершення дводенних пошуків, проте обставини трагедії не розголошували.

Це вже не перший скандал в ДДУВС

До слова, 2023 року у Дніпропетровському держуніверситеті внутрішніх справ спалахнув скандал через відео з парою, що займалася сексом на підвіконні навчального корпусу. В адміністрації закладу тоді розпочали службову перевірку, проте попередньо заявляли, що на кадрах немає їхніх викладачів чи студентів. Водночас колишня курсантка зауважувала, що інцидент стався на шостому поверсі в кабінеті, який зазвичай зачинений, а ключі видає методист під підпис. Самі студенти припускали, що хлопець на відео — абітурієнт, який завітав на день відкритих дверей.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie