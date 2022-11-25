Фотокамера, яка засвідчила Голодомор: онука свідка геноциду українців привезла до Києва унікальні світлини

Онука свідка геноциду українців привезла до Києва унікальні світлини, які він відзняв під час Голодомору в Харкові, йдеться в ТСН.

До 90-х роковин геноциду українців 32-33 років минулого століття до Києва приїхала правнучка австрійського інженера, який у той час працював у Харкові. Алекс Вінер-Бергер фотографував злочини радянської Росії, його світлини стали беззаперечним доказом Голодомору. Оригінальну фотокамеру та альбом із фото у ці дні виставили в Національному музеї Голодомору-геноциду.

Самара Пірс показує фотоапарат свого прадіда, на який він 33-го знімав вулиці Харкова, де помирали люди. Інженер Алекс Вінер-Бергер був вражений побаченим і хотів розповісти світові правду про те, як Росія нищить українців голодом.

"Він намагався передавати новини за кордон, до Німеччини передусім, він телефонував у багато газет в Англії, щоб змогти опублікувати ці фотографії. Бо працювала пропаганда і було важко передати назовні цю історію", - розповідає Самара.

Чоловік зумів переправити фотоплівки дипломатичними шляхами за кордони союзу, але захід мовчав. Австрієць навмисно зробив два однакові альбоми, щоб фотодокази геноциду не загубилися.

Самара вже в дорослому віці дізналася і про фото прадіда, і про голодомор. Тому вона не вперше в Україні і хоче про цей злочин розповідати усім.

"Я за справедливість і я вважаю, що справедливості досі не досягнуто. Так, є кілька країн у світі, які визнали голодомор геноцидом, але не моя Англія, до прикладу. Росія досі усе заперечує. І я думаю, що про це потрібно говорити", - каже дівчина.

Вона гортає сторінки альбому і переказує родинні спогади. Прадід не лише фотографував - Алекс рятував дітей: підбирав на вулицях біля бездиханних матерів і віз до притулків. Та більшість голодних не могли сподіватися на порятунок.

На початку 30-тих років була примусова колективізація. Українські селяни опиралися, і Росія вирішила їх приборкати штучним голодом. У людей радянські продзагони відбирали усе. Селяни мерли цілими сім'ями.

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