FPV-дрони на фронті: воїни ЗСУ розповіли, чому вони важливі на війні та як їх використовують

Російська окупаційна армія щодня штурмує Сили оборони на Мар'їнському напрямку. Нашу піхоту там підтримують пілоти дронів-камікадзе: вражають техніку противника та особовий склад. Щоби стати пілотом FPV-дрона треба не лише вміти керувати джойстиком, а й опанувати інженерну справу та навіть збирати боєприпаси.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської.

Як українські пілоти нищать ворожу техніку

ТСН побувала на тренувальних польотах пілотів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Тут захисники України вчаться керувати FPV-дронами.

Військові кажуть, що аби пташка злетіла у небо і вразила ціль замало вміти просто керувати дроном. Вони вивчають технічні параметри, мають інженерні навички та знають особливості роботи з боєприпасами. Ось такий снаряд найкраще вражає легкоброньовану техніку.

Український дрон

"Обмеження тільки по вазі. Все, що бабахкає нормально, все що вибухає можна прив'язати. Ми прив'язуємо снаряд від РПГ, ним дуже класно можна дубасить техніку. Пробиває таку маленьку дирочку всередину", - каже пілот Олександр Соколенко.

Безпілотники на фронті підтримують піхоту

В минулому Олександр - актор Національного драматичного театру імені Лесі Українки, проте вже понад рік він пілот дрона-камікадзе. Після повномасштабного вторгнення пішов у ТРО, а згодом приєднався до 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Його напарник - 21-річний Богдан. Воює вже три роки, був у піхоті, служив артилеристом, а згодом став пілотом.

Вони нищать ворога на Мар'їнському напрямку - Красногорівка, Новомихайлівка та сама Марїнка. Безпілотники підтримують піхоту, вражають ворожу техніку, залітають у бліндажі та окопи.

Пілоти дронів

Проти ворога воюють навіть модернізовані агродрони, які за мирного життя допомагали обробляти поля. Це дрон-кажан. Ним працюють головно вночі. "Кажан" гучний та має велики габарити, каже командир підрозділу Олександр.

"Скидаємо міни, несе на собі до 15 кг, все залежить від задач - або мінування, або позиції якісь розбираємо", - каже військовий.

З FPV-дронами виникають проблеми

Віталій раніше ремонтував комп'ютери, тепер лагодить безпілотники. Цю справу опановує самотужки в процесі роботи. Самостійно військові роблять і боєприпаси до дронів.

Олександр каже, цей вид зброї надзвичайно ефективний, проте через відсутність сертифікованого обладнання та технічних рішень виникає чимало проблем. А деякі партії FPV-дронів їм довелося навіть повертати.

Український пілот дрона





Українські пілоти знайшли ворожий дрон-камікадзе біля своїх позицій. Безпілотник не долетів до цілі і втратив керування. Олександр каже, на Мар'їнському напрямку російські війська чи не найбільше нині застосовують дрони.

Нагадаємо, український дрон перервав "відпочинок" окупантів.

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