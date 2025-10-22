Експерт: використання FPV-дронів може стати для Києва серйозною загрозою

Українців попереджають про чергову загрозу від російський FPV-дронів, які вже за 3–6 місяців зможуть долати 100 км, досягаючи великих міст із віддалених майданчиків, у тому числі з Білорусі.

Ігор Райков, начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади НГУ «Хартія», радить усім подивитися відео з Краматорська, як російський дрон на оптоволокні літає вулицями міста.

«Сьогодні це випадковість, а за 3 місяці це може стати нормою. Києву потрібно нарощувати сили ППО і прагнути збивати хоча б 50% тих „Шахедів“, які зараз летять на місто», — заявив Райков.

ТСН.ua з’ясовував, наскільки реальні такі перспективи російських атак.

Що кажуть скептики

Деякі експерти сумніваються у таких можливостях росіян, мовляв, наразі не зрозуміло, яким чином FPV-дрони зможуть долатати 100 кілометрів. Найдалекобійніша російська «Молнія» може подолати відстань у 40 кілометрів, а для квадрокоптерів взагалі заряду батареї не вистачить і на 40 кілометрів.

Також сумнівно, що за 3-6 місяців Білорусь активно включиться в війну, щоб з її території можна було запускати дрони на Київ. Але при цьому всі експерти погоджуються, що Києву потрібно посилювати і вдосконалювати ППО.

Загроза є: економіка Росії працює на війну

На думку військового експерта Ігоря Романенка, прогнози військових щодо російських FPV-дронів, які через пів року зможуть долати відстань у 100 кілометрів та діставати до великих міст, цілком можливі.

«Такий прогноз цілком реальний, якщо у росіян буде належне технічне забезпечення. Росія постійно працює над модернізацією своїх засобів повітряного нападу. Це відбувається тому, що противник понад два роки тому перевів економіку на військові рейки. Це дає їм можливості реалізувати такі перспективи через пів року, з урахуванням динаміки роботи у цьому напрямку», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці (заступник начальника Генерального штабу 2006–2010 рр.).

Щодо використання дронів на оптоволокні, то їх застосування розширюється до 30 кілометрів, а перспектива окремих зразків до 50 кілометрів. Така зброя може складати загрозу для прифронтових міст.

Росіяни збільшують дальність КАБів

У той же час, військовий експерт вказує на ще одну серйозну та небезпечну загрозу — росіяни розвивають та активно модернізують керовані авіаційні бомби (КАБ).

«Якщо раніше радіус дії КАБ був близько 90 кілометрів, то зараз на керованих бомбах росіяни застосовують реактивні двигуни і збільшили їхню дальність до 130 кілометрів. Ворог по бойовому випробовує ці КАБи, вже були збиття окремих об’єктів на Полтавщині. Удари ними завдавалися по Миколаєву з окупованої території у Херсонській області. На жаль, є перспектива, що дальність керованих авіабомб росіяни можуть довести до 200 кілометрів», — розповідає Романенко.

Коли з’явиться протидія дронам та КАБам

Експерт додає, що КАБ — потужна зброя, якою росіяни вже тривалий час знищують у прифронтових містах цілі будинки, а ми поки принципово не можемо їм протидіяти.

«Відомо, що над вирішення питання з КАБами активно працює наше підприємство спільно з західною компанією. Вони мають розробити засіб, який буде протидіяти, як керованим авіаційним бомбам, так і російським дронам. Найближчим часом мають пройти бойові випробування. Гадаю, що результати ми побачимо до кінця цього року», — розповідає експерт.

Що робити, якщо держава не справляється з дронами

Ігор Романенко констатує, що держава фактично не справляється з питаннями протиповітряної оборони.

«Ситуація лише погіршується. Відомо про ініціативу зі створення та формування груп протиповітряного захисту на базі добровільних формувань територіальних громад. Але для цього потрібні люди. До складу таких формувань можуть входити громадяни, які не підлягають мобілізації, а таких, на жаль небагато. Це експериментальна програма, яка передбачає навчання людей і їх забезпечення необхідними засобами. На мій погляд, ця робота не проводиться належним чином, але має перспективу. Потрібно більше ініціативи від громадян та їх заохочення до захисту своїх міст», — зауважує Романенко.

Яка небезпека загрожує Києву

Генерал-лейтенант додає, що від FPV-дронів є реальна загроза і для Києва, якщо росіянам вдасться збільшити їх дальність.

«Є така загроза і для Києва, росіянам не обов’язково втягувати у війну Білорусь. Для запуску таких дронів-камікадзе достатньо окупованих територій. Або робити запуск з кордонів, які є, навіть без Білорусі. Використання такої зброї може стати для Києва серйозною загрозою і випробуванням. І вже зараз потрібно думати, як цьому протидіяти», — підсумовує Ігор Романенко.

Нагадаємо, що у червні відома громадська діячка та керівниця «Центру підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська зробила моторошний прогноз на 2026 рік стосовно можливих російських атак за допомогою тисяч дронів «полювальників» по Львову, Чернівцям, Києву, Дніпру та Запоріжжю, на її допис у соцмережах відреагували сотні українців.