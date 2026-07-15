FPV-дрони Росії вже долітають до траси Дніпро – Кривий Ріг: Жданов попередив про нову загрозу

FPV-дрони Росії

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Російські війська почали застосовувати FPV-дрони для ударів значно глибше від лінії фронту. Зокрема, останнім часом вони атакують трасу між Дніпром і Кривим Рогом. Під час однієї з таких атак був пошкоджений вантажний автомобіль мережі «АТБ».

Також, за офіційними повідомленнями, вже кілька місяців окупанти тероризують FPV-дронами Запоріжжя. Місцеві мешканці розповіли ТСН.ua, що нещодавно співробітниця місцевої школи ледве врятувалася від дрону по дорозі на роботу. Жінку врятувало лише те, що вона встигла забігти у приміщення школи. Ймовірно, для таких ударів росіяни використовують так звані «дрони-матки», які доставляють FPV-дрони до району потенційної цілі.

Як працює така тактика, які українські міста можуть опинитися під загрозою та чи здатна Росія масово застосовувати такі безпілотники проти великих міст, в коментарі ТСН.ua пояснив військовий експерт Олег Жданов.

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Чому FPV-дрони стали настільки небезпечними

За словами Жданова, захиститися від FPV-дронів надзвичайно складно.

«Від FPV може захищати або система радіоелектронної боротьби, або надійне укриття, якщо людина встигне до нього дістатися. На лінії фронту це сьогодні одна з найбільших проблем. Там є цілі зони, які буквально кишать FPV-дронами. Ми створюємо такі зони для ворога, а вони — для нас. Тому військові або прикриваються засобами РЕБ, або намагаються сховатися, щоб дрон їх не знайшов», — пояснив експерт.

Що таке «дрон-матка» і як він працює

Як пояснює Олег Жданов, «дрон-матка» — це великий безпілотник, на якому закріплюються кілька FPV-дронів.

За його словами, принцип роботи нагадує використання великого ударного безпілотника, який несе менші апарати. Сам великий дрон обладнаний mesh-модемом, що виконує функцію ретранслятора сигналу між оператором і FPV-дронами.

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«Оператор через цей великий дрон дає команду на зліт FPV-дрона, а далі керує ним через „матку“, яка перебуває в повітрі та працює як ретранслятор. Великий дрон може кружляти над районом, а маленькі FPV-дрони — шукати й атакувати цілі», — розповів він.

Експерт додає, що в окремих випадках росіяни вже використовують елементи машинного зору.

«Поки що це трапляється рідко, але вже є факти, коли FPV-дрон має вбудований машинний зір, який ми називаємо штучним інтелектом. Якщо дрон знаходить ціль, він може атакувати її самостійно», — каже Олег Жданов.

Як Росія збільшила дальність ударів

Олег Жданов пояснює, що росіяни використовують ретранслятори, які розміщують далеко від лінії бойового зіткнення.

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«Ретранслятори можуть забезпечувати керування базовим дроном на відстані до 200 кілометрів. Потім ще приблизно на 10–20 кілометрів від нього може відлетіти FPV-дрон для пошуку та ураження цілі. Тобто глибина застосування виходить доволі великою», — каже він.

За словами експерта, самі ретранслятори противник намагається встановлювати приблизно за 50 кілометрів від лінії фронту.

«Вони постійно працюють у режимі прийому-передачі, тому їх доволі легко виявити. Саме тому росіяни виносять такі станції за межі досяжності основних бойових дронів», — пояснив олег Жданов.

Чи можуть під ударом опинитися Київ, Дніпро та інші великі міста

На думку експерта, технічно така загроза існує.

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«У принципі вони можуть діставати навіть до Києва. Якщо ретранслятор забезпечує керування базовим дроном на 200 кілометрів, а FPV ще відлітає від нього на 10–20 кілометрів, то глибина ураження виходить дуже значною», — зазначив Олег Жданов.

Водночас він наголосив, що для масового використання таких комплексів потрібне серійне виробництво та підготовка операторів.

«Масове застосування можливе, якщо ці дрони будуть виготовлені у достатній кількості та поставлені у війська. Крім того, потрібні навчені оператори, адже керувати таким комплексом значно складніше. Але противник постійно навчається і прагне розширювати такі можливості», — сказав експерт.

Навіщо Росія використовує такі дрони

Олег Жданов вважає, що головна мета — терор цивільного населення.

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«Це дає можливість здійснювати терор, створювати неможливі умови для життя цивільного населення», — наголосив він.

Як приклад експерт навів масовані удари по автозаправних станціях.

«У прифронтовій зоні вони просто вибивають усі АЗС. Якщо у червні було уражено трохи більше сотні заправок, то лише за десять днів липня — вже близько 200 АЗС уздовж лінії фронту», — каже Олег Жданов.

За його словами, російська пропаганда намагається створити враження, ніби українська армія користується виключно цивільними заправками.

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«Вони пишуть це для інформаційно-психологічних операцій. Насправді ж просто масово знищують цивільну інфраструктуру. Через це, наприклад, у Сумах уже ухвалили рішення використовувати мобільні автозаправні станції», — каже експерт.

Він попереджає, що під ударами можуть опинятися маршрутки, приватні автомобілі, комунальний транспорт та інші цивільні об’єкти.

«На жаль, це саме терор прифронтових територій», — підкреслив олег Жданов.

Чому окупанти дедалі частіше атакують рухомі цілі

За словами експерта, нові технології дозволяють росіянам ефективніше полювати саме на транспорт. Він каже, що останнім часом російські ударні безпілотники більше не летять великими групами.

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«Тепер вони вибудовуються в своєрідний ланцюжок із проміжками приблизно 50–70 кілометрів, щоб mesh-модеми створювали єдину мережу. Завдяки цьому оператор може керувати дроном в режимі реального часу», — пояснив Олег Жданов.

Саме це, за його словами, дає можливість вражати рухомі цілі.

«Якби дрон летів лише за заздалегідь введеними координатами, шанс влучити у вантажівку чи потяг був би мінімальним. А коли оператор бачить картинку онлайн, він може прицільно атакувати автомобіль, як це сталося з машиною „АТБ“, — зазначив експерт.

Він також попередив, що за такою схемою під загрозою може опинитися транспортна інфраструктура північних областей України.

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«Якщо ретранслятори працюють із території Білорусі на глибину до 200 кілометрів, то потенційна загроза виникає для Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини та їхньої транспортної інфраструктури», — сказав Олег Жданов.

Які наслідки можуть бути від удару FPV-дрона

За словами експерта, навіть невелика бойова частина може завдати серйозних наслідків.

«Якщо FPV-дрон влучає в автомобіль, то машина вже нікуди не поїде. Крім того, майже гарантовано виникає пожежа через паливний бак або інші легкозаймисті рідини», — пояснив Олег Жданов.

Водночас він звернув увагу, що наслідки ударів великих безпілотників є значно масштабнішими.

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«У „Шахеді“ близько 75 кілограмів вибухівки. Там можуть використовуватися термобаричні, осколково-фугасні заряди, запалювальні суміші або навіть білий фосфор, щоб обов’язково виникла пожежа та були уражені люди. Осколкова дія також призводить до мінно-вибухових поранень, які є одними з найважчих для лікування», — каже експерт

FPV-дрони дістають до Запоріжжя

Нагадаємо, російські війська почали застосовувати для атак на Запоріжжя FPV-дрони, які завдають ударів по житлових будинках, адміністративних об'єктах, громадському транспорту та автозаправних станціях.

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