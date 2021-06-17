Мосейчук відповіла на бойкот "ЄС" каналу "1+1": "У лепрозорії ви будете збирати свій електорат"

Мосейчук запевнила, що критика від "Євросолідарності", яку почула за останні дні на свою адресу, її не ображає.

У прямому ефірі програми "Право на владу" телеведуча Наталія Мосейчук прокоментувала бойкот, який оголосила фракція "Європейська солідарність" каналу "1+1".

Про це повідомляє ТСН.ua.

"Коли члени партії "Європейська солідарність" оголосили бойкот, я подумала, що ніколи в Україні за такої партії не може бути ні українського Ларрі Кінга, ні української Опри Вінфрі (відомі американські телеведучі — Ред.). Тому що свобода слова для цих людей — "пшик" і рядок у виборчій програмі", — зазначила ведуча.

Мосейчук запевнила, що критика від "Євросолідарності", яку почула за останні дні на свою адресу, її не ображає.

"Просто партія "Європейська солідарність" — фракція "пес", як їх треба називати правильно, заточила себе в лепрозорій. І, очевидно, в лепрозорії ви будете збирати свій електорат, панове. Я навіть можу додати, що там вам і місце", — підсумувала вона.

"Право на владу": Наталія Мосейчук прокоментувала ставлення "Європейської солідарності" до свободи слова

Нагадаємо, що Ірина Геращенко та Наталія Мосейчук посперечались через "плівки Медведчука".

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