Франція послабила карантин і пускає туристів із України: які правила діють на кордоні

Проте всі туристи мусять бути вакциновані.

Франція виходить з карантину і від сьогодні вперше за півтора року відкриє кордони для туристів з України.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

До Франції українським туристам можна лише якщо вони отримали обидві дози вакцини, і з моменту останнього щеплення минуло щонайменше 14 днів.

А також на кордоні прийматимуть сертифікати лише 4 визнаних Європейським агенством з медикаментів вакцин — Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson і AstraZeneca. Щодо останньої, то вона розповсюджується в ЄС під комерційною назвою «Ваксзервія», тому наразі немає підтверджень, чи прийматимуть індійську і південнокорейську версії, якими щеплюють українців.

Китайський «Коронавак», який теж використовують в Україні, у списку наразі відсутній. Однак складно уявити, що Франція відмовиться від потоку туристів з Китаю, від яких залежить левова частка доходів туристичної галузі. Керівники готелів покладають великі надії на відкриття кордонів. «Для нас це справжнє відродження. Після півтора року практичної коми, відкриття кордонів — це промінь світла», - зазначає директор готелю Серж Кашан.

Усі ці обмеження тимчасові — варто буде Україні потрапити у список «зелених» країн, разом з Австралією, Ізраїлем та Південною Кореєю, як негативного ПЛР-тесту для в’їзду до Франції буде достатньо.

Новини світу: Франція вперше за півтора роки відкриє кордони для туристів з України

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