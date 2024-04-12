Франція відновила військовий завод часів Першої світової війни: що сказав Макрон про допомогу Україні

Франція знову відкрила завод часів ще Першої світової. На будівництві побував і президент країни Еммануель Макрон. Посадовець закликає до якнайшвидшого нарощування військових потужностей на тлі російської агресії і радить допомагати Києву більше з огляду на зволікання Вашингтону.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Завод у Бержераку постачав порох ще в часи Першої світової. У 2007-му підприємство демонтували, бо бракувало замовлень. Нині ж, у 2024-ому, війна в Україні змусила французів дати йому нове життя.

Президент Еммануель Макрон закладає одну із цеглин на офіційній церемонії відкриття будівництва. Посадовець наголошує - відновлення заводу є терміновим та необхідним для постачання артилерійських снарядів в Україну.

"Світ, у якому ми опинилися, не зникне із закінченням війни в Україні завтра. Адже нещодавно в Росії відбулося масове переозброєння. Тому по всій Європі ви можете нині побачити збільшення військових витрат і замовлень", - сказав Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон на відкритті порохового заводу / Фото: Associated Press

Підприємство відкриває компанія УРЕНКО - провідний європейський постачальник пороху та вибухових речовин. Завод обіцяють добудувати у наступному році. Виготовлятимуть по 1200 тонн продукції на рік. Враховуючи активні бойові дії у Європі, наразі замовлень у них так багато - що вистачать для безперебійної роботи до 2030 року. Зокрема, їхню продукцію використовуватимуть у САУ "Цезар", які Париж від початку повномасштабки постачає Україні. Еммануель Макрон запевняє - настав час до реіндустріалізації Франції у військовій сфері.

Іще одна пропозиція французького керманича - виділити Україні додаткові 50 мільярдів євро в межах програми "Юкрейн Фасіліті", поки Штати зволікають зі своєю допомогою. Наполягає - кинути Київ вони не можуть за жодних обставин, бо війна усього за за півтори тисячі кілометрів від Франції. А отже під загрозою - і безпека усієї Європи.

Сміливими та рішучими заявами у бік України та Росії очільник Франції почав дивувати світ останні кілька місяців. Макрон дорікає союзникам через боягузство - і навіть висунув припущення, що можна відправити до нашої країни війська, чим неабияк збурив партнерів по НАТО. Але поки політик голосно заявляє про себе як найпалкішого союзника України - сама Франція активно нарощує платежі за газ Росії.

Видання Politiko пише - лише за перші три місяці цього року - поставки російського скрапленого природного газу до Франції зросли більше, ніж у будь-яку іншу країну ЄС, порівняно з минулим роком. А загалом від початку року Париж заплатив Кремлю за постачання газу понад 600 мільйонів євро.

Як заявив Politiko один з європейськими дипломатів на умовах анонімності - не можна з одного боку бути жорстким стосовно Росії, а з іншого - виплачувати до її бюджету великі гроші.

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Нагадаємо, французька державна компанія Eurenco, яка виробляє вибухові речовини та боєприпаси значно збільшує виробничі потужності. У компанії обіцяють, що 80% її продукції піде на потреби України, а решта – для французької армії.

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