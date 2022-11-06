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Французька родина розшукую українку, яка ще в 90-тих гостювала у них: мріють дати прихисток і зараз

Автор
Надія ПонькоНадія Понько
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Французька родина розшукую українку, яка ще в 90-тих гостювала у них: мріють дати прихисток і зараз

Пам'ятають, що дівчинку звали Ірина, але це все, що відомо.

Французька родина Алляр з містечка Мервіль на півночі країни шукає дівчинку з України, яку двічі приймали її в себе у далекому 93- 94 роках, тоді їй було 10 років і потрапила вона до них за програмою “Діти Чорнобиля”, йдеться в ТСН.  

На жаль, час стер деталі - не збереглось ні прізвища, ні української адреси. Єдине, що пам'ятають - це її ім'я – Ірина.

У мадам Аляр п'ятеро вже дорослих дітей, одна прийомна донька, і вже десятеро внуків. Жінка береже понад 30 років фото дівчинки з України, яка приїхала разом з іншими дітьми до Франції на оздоровлення. "Я пригадую, коли я пішла на зупинку автобуса, я вперше побачила Ірину. Це була маленька дівчинка, з хворобливим виглядом, блідесеньке обличчя і вона плакала. Я думаю це було важко для неї залишити свою сім'ю, вона була єдина дитина у них. Я її обійняли, ми прийшли сюди, в мене тоді була донька Клер такого ж віку як Ірина, сину було тоді 3, були ще і інші діти - і зрештою ми всі прийняли Ірину дуже добре", - каже жінка.

Попри те, що говорили різними мовами, проблем у спілкуванні не було взагалі.

Від того часу лишились приємні миттєвості, втім  жодних зачіпок, які б допомогли зараз знайти її.  Збереглися лише фото, які дівчинка одного разу привезла із собою, на них вона із батьками.

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Зараз мадам Алляр дуже шкодує, що тоді не записала ані міста, вулиці чи прізвища Ірини. Щойно в Україні почалася війна, вона постійно згадує свою маленьку гостю. "Відколи почалась війна, я стежу, дивлюсь новини. Ми б дуже хотіли її побачити, ми допомагаємо іншим українським родинам і хотіли дуже б мати можливість їй допомогти також. Тому що, я думаю, всі українці потребують допомоги зараз. Я розумію, що в неї вже напевне свої діти, але ми допомагаємо сім'ям біженців, які прибули до Франції", - розповідає мадам Алляр.

Вона готова прийняти всіх. "Дорога Ірино, ми дуже хочемо тебе підтримати! Де б ти зараз не була, я хочу, щоб ти була в безпеці і ми страшенно хочемо бачити тебе тут, наш дім відкритий для тебе і твоєї родини. Завжди чекаємо", - звертається жінка.

Якщо вам відома інформацію про Ірину, чи її рідних, напишіть на електронну пошту feedback@1plus1.tv

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