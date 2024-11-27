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Французькі медики приїхали до України та розповіли, що їх найбільше вразило

Французькі медики приїхали до України та розповіли, що їх найбільше вразило

Французькі медики працювали у Дніпрі

Щоб врятувати якомога більше пацієнтів, французькі лікарі кажуть – співпрацю не припинятимуть.

Вчені-практики з Університетської клініки Тулузи, що у Франції, працювали разом з українськими колегами з Дніпра, щоб поділитися досвідом.

Про це йдеться в матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Французький професор-нейрохірург Франк Ру разом з українським лікарем рятуватиме пацієнта з ураженням головного мозку. Іноземець все життя присвятив медицині, працював у різних країнах світу, зокрема й у Боснії. Проте визнає: те, що побачив у лікарні Дніпра, справило найсильніше враження.

"Те, що я побачив тут – це видатна робота, яку виконують за таких обставин. До прикладу, я був на операції на головному мозку. Але ж ми з нашою командою також бачили, як лікують складні військові поранення", – каже Франк Ру, нейрохірург.

Франк Ру / ©
Франк Ру

Блокування болю, порятунок пацієнтів у невідкладних станах та особливості хірургічних втручань – команда лікарів Університетської клініки Тулузи цілий тиждень ділилася досвідом з українськими лікарями.

"Якщо ви запитаєте, що вразило мене найбільше? Я скажу: відданість українських медиків. У Франції ми звикли до перенавантаження лікарень, але перенавантаження, як тут, навіть уявити було складно. Рівень величезних обсягів роботи, відданість медиків щодня місяцями. Це неймовірно", – каже Вінсент Бун, анестезіолог-реаніматолог. 

Бабуся Вінсента Буна родом з Київщини, а тому медик зізнається, що може трохи говорити українською.

"Галина. Бабусю звали Галина. Вона померла кілька років тому. Вона дуже пишалася, що українка. Четвертина моєї крові – українська. Це щемливий момент для мене, вона зустріла мого дідуся в польському таборі під час Другої світової. І вже разом з ним вона переїхала до Франції після війни", – каже він.

Вінсент Бун / ©
Вінсент Бун

Щоб врятувати якомога більше пацієнтів, французські лікарі кажуть – співпрацю не припинятимуть. І чекають на українських фахівців у Тулузі, щоб теж перейняти знання.

Є чого повчитися! Що вразило французьких медиків у лікарні Дніпра

Є чого повчитися! Що вразило французьких медиків у лікарні Дніпра

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 27 листопада. Перемир'я на Близькому Сході! Наступ росіян! ТЦК проти ДБР!

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