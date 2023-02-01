Французькі радари для української ППО: Жданов пояснив, як вони допоможуть виявляти балістичні ракети РФ

Нові радари - це ще один крок до створення інтегрованої системи ППО та ПРО України.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що радари GM-200 - це один із різновидів раннього виявлення пусків балістичних ракет.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.



"Це дуже важливо. Чим раніше ми виявляємо балістичну ракету, тим більше у нас можливостей її збити. До речі, одна з функцій літака F-16 (американські винищувачі, які може отримати Україна – ред.) – це теж виявлення й перехоплення. Як винищувач, він може перехоплювати ракети й працювати в спарингу з подібними радіолокаційними станціями й системами ПРО. Якщо ескадрилья своєчасно піднята в повітря, разом із системами ППО вони можуть працювати по виявленню й перехопленню ракет, в тому числі й балістичних", - пояснює Олег Жданов.



Це ще один крок до створення інтегрованої системи ППО та ПРО України, про що домовилися на шостому "Рамштайні".



"Все це елементи, які поступово будуть вливатися в єдину систему оповіщення й розподілу цілей між засобами ураження, й які вже на сьогодні складають основу тої могутньої системи, яку ми маємо побудувати, щоб закрити власне небо" – додав Олег Жданов.

Чому французькі радари - це важливо

Росія б’є по Україні балістичними та ракетами комплексів С-300 та С-400, які летять по балістичній траєкторії, тому наша система ППО не може ефективно їх виявляти, а отже система оповіщення населення не завжди спрацьовує.

Для раннього виявлення пусків балістичних, а також ракет комплексів С-300 та С-400 Україні бракувало радарів раннього виявлення.

Під час візиту міністра оборони України Олексія Резнікова до Франції, разом із французьким колегою Себастьєном Лекорню, а також представником Thales Group був підписаний меморандум про постачання радарів GM-200 для української ППО.

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