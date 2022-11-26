Французькі журналісти зібрали унікальні докази, які допоможуть установити імена вбивць фотокореспондента Макса Левіна

Без зброї в одязі з написом "Преса" Макса Левіна розстріляли росіяни в березні під Києвом.
Іноземні журналісти зібрали докази, які допоможуть установити імена російських вбивць репортера Макса Левіна. І зробили про це - документальний фільм. Віддавши цим шану всім загиблим на цій війні журналістам. Заодно нагадали: війна Росії проти України навіть після 9 місяців - досі в центрі уваги всієї Європи.
Про це пише ТСН.ua.
Світлини, як українські журналісти працюють на війні, європейські колеги зустрічають оплесками.
Деякі з репортерів саме повернулись з України і тепер діляться на форумі досвідом. Навіть через 9 місяців війни - вона досі у фокусі місцевих медіа - каже Маріанна Перебенесюк. Вона працює експертом на французьких каналах - розказує про злочини, які Росія чинить в Україні.
Кульмінація вечора - фільм розслідування про вбивство російськими військовими українського фотокореспондента Макса Левін. Патрік Шовель - один з найдосвідченіших військкорів Франції познайомився з Максом на Донбасі перед початком вторгнення.
24 лютого Макс негайно повернувся в Київ, а Патрік виявився відрізаним від столиці, на яку саме наступав ворог. Згодом тіло Лєвіна знайшли на початку квітня в Київській області. Для Патріка розслідувати загибель друга стало справою честі.
Для встановлення всіх обставин злочину журналісти повернулися на місце трагедії. Вже там знайшли 14 кульових отворів в обгорілій автівці Левіна. За словами розслідувачів, Макса могли убити двома пострілами упритул, а його друга військового Олексія Чернишова - спалити живцем. Вбивство, найімовірніше, скоїли російські спецпризначенеці або військові 106 повітряної військової дивізії. На місці журналісти знайшли кулі та головне - речі росіян зі зразками ДНК. Всі докази Патрік Шовель та Арно Фроше віднесли до Генеральної прокуратури.
Зараз Патрік та Арно знов збираються в Україну. Знімати війну і з'ясувати імена конкретних росіян, які вбили їхнього колегу.
Нагадаємо, що вбитого на війні українського фотографа Макса Левіна проводжали під клацання фотокамер і гімн.
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