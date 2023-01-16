Французький "Бенксі", який під обстрілами в Києві малював графіті, мріє про зникнення його творів на руїнах

Чоловік приїхав до столиці, коли була загроза окупації
Французький вуличний художник Кристіан Ґемі, найпевніше, був першим іноземним митцем, який за допомогою малюнків почав розповідати світові про російську агресію. Він приїхав до України ще в березні минулого року, коли загроза захоплення Києва була велико, йдеться в ТСН.
Перші роботи Крістіана Ґемі не дуже великі - пташка біля атакованої росіянами багатоповерхівки в Києві, дівчинка на старому трамваї, який у перші дні агресії слугував як барикада в столиці.
Почалося все з синьо-жовтого мурала в Парижі, який з'явився одразу з початком повномасштабної агресії Росії. Малюнок помітили українські дипломати і запропонували художнику організувати подорож до України - Львів, Житомир, Київ... Перші малюнки Ґемі створював під звуки прильотів та вибухів.
“Так , мені було страшно, але я відчував, що мав це зробити, щоб показати французам, що саме відбувається в Україні. Тому що поки світ не дізнався про жахіття Бучі, у Франції не знали, що коїться у вас, і було дуже багато скепсису - мовляв, чому ми маємо приймати біженців і таке інше”, - розповідає художник.
Крістіан їздив по місцях російських атак у Києві і залишав там свої роботи, усі в синьо-жовтих кольорах. У Шевченківському районі столиці чоловік зобразив свого сина. “Мій син ще не розуміє важливості моїх малюнків, але зображенням свого сина, я хотів показати, що діти України, так само які діти всього світу - це наче мої діти! Вони належать всьому людству. Коли ворог знищує звичайне життя дитини, він знищує все людство”, - переконаний Кристіан.
Якщо деякі його малюнки зникнуть, зізнається Крістіан, він буде тільки щасливий. “Дуже багато моїх робіт з’являлися на руїнах, на уламках осель чи будівель, тож я сподіваюся, що ці малюнки зникнуть якомога швидше, адже це означатиме, що ці будівлі відновили. Це наче Ренесанс!”, - запевняє художник.
Портрет Тараса Шевченка у дворику в центрі Києва на технічному приміщення простоїть довше, впевнений художник. Втім, така вели ка постать вимагає більшої площі, тож Ґемі хоче зобразити великого Шевченка і вже шукає для цього площу. Вже навесні він планує знову приїхати до України з новим мистецтвом.
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