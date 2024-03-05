Французький спецназ та “союзники-боягузи”: рішучі і не дуже заяви Макрона про війну Росії проти України

Останнім часом президент Франції Емманюель Макрон, говорячи про війну Росії проти України, встиг зробити низку гучних, а часто провокативних заяв (ви точно чули про французький спецназ на території нашої держави, приміром). В світі на ці заяви реагують по-різному, а сам Макрон чи не щодня анонсує щось нове.

ТСН.ua зібрав усі пропозиції та заклики докупи, обравши за точку відліку підписання з Францією двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України.

Почалося з того, що Макрон передумав

16 лютого президент Володимир Зеленський та Емманюель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України. Тоді Макрон зробив заяву щодо свого візиту, який перед цим він відкладав: “Я приїду до середини березня і буду пліч-о-пліч з українським президентом. Ви можете чекати на мене найближчі тижні — це точно”.

“Наш уряд налаштований рішуче, щоб Росія програла в цій агресивній війні”

В той самий день під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським президент Франції запевнив, що його уряд налаштований рішуче, “щоб Росія програла в цій агресивній війні”.

Французький лідер звинуватив Росію в порушенні всіх своїх попередніх зобов’язань, починаючи від взятих в Алмати 1991 року (мається на увазі Алма-Атинська декларація від 21 грудня 1991 року, якою було підтверджено припинення існування СРСР).

Він також наголосив, що Росія вже здійснює безпосередню агресію проти європейських країн.

“Росія все більше відкрито заявляє про своє бажання втручатися у наші вибори. І я вже сам став жертвою прямих атак і навіть мав певні пояснення щодо цих атак від Володимира Путіна …Росія вже перетнула межу щодо всіх європейських демократій, особливо за останні тижні й місяці. І саме тому з Німеччиною і Польщею ми вже відкрито оголосили про ці атаки, і ми розглядаємо це як агресію проти нас”, — зазначив Емманюель Макрон.

“Якщо Росія розраховує на те, що ми втомимося — вона помиляється... Франція готова на довготривалу, довгострокову підтримку України”, — резюмував тоді французький лідер.

“Франція буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно”

За словами Макрона, двостороння Угода про співробітництво у сфері безпеки буде чинною доти, поки Україна не вступить до НАТО.

“Франція планує продовжити підтримку України щодо постачання військової техніки, кооперації оборонної промисловості, навчання, розвідки, допомоги цивільному сектору. Ми готові посилити нашу оборонно-промислову та технологічну базу на користь європейської оборони”, — сказав він.

Крім того, Емманюель Макрон підтримав ідею стосовно випуску єврооблігацій для мобілізації оборонної промисловості.

“Росія може напасти на Європу через кілька років”

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни повинні бути готовими до того, що російський режим здійснить військову агресію проти однієї з держав Європи. Відповідну заяву Макрон зробив під час конференції лідерів європейських держав, які прибули до Парижа задля обговорення шляхів підтримки України, інформує DW.

“Я помітив, що більш-менш всі країни, представлені за цим столом, сказали... що загальний консенсус полягає в тому, що ми повинні бути готові через кілька років до того, що Росія нападе на ці країни”, — сказав президент Франції.

Він зазначив, що ніхто не має бажання воювати з російським народом, але всі “сповнені рішучості тримати ескалацію під контролем”.

“Війська НАТО в Україні”

Емманюель Макрон не виключив, що у майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України. Про це він заявив 26 лютого на брифінгу за підсумками Конференції на підтримку України.

“Ми це обговорили. Наразі консенсусу щодо відправлення військ немає. Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну”, — сказав Макрон.

Президент Франції нагадав, що раніше європейські країні не хотіли навіть обговорювати постачання зброї до України, але все змінилось.

“Багато людей, які сьогодні кажуть “Ніколи, ніколи”, були тими самими людьми, які два роки тому казали “жодних танків, жодних літаків, жодних ракет дальнього радіусу дії”. Давайте будемо достатньо скромними, щоб визнати, що ми часто відставали від графіка на шість-дванадцять місяців. Це і було метою сьогоднішньої дискусії: все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети”, — пояснив французький лідер.

“Коаліція для глибоких ударів” для України

27 лютого Макрон анонсував, що країни-партнери створять коаліцію для постачання Україні ракет середньої, великої дальності та бомб.

Як заявив Макрон 27 лютого після пресконференції у Парижі щодо підтримки України, було вирішено “створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет середньої та великої дальності та бомб”,

“Протягом наступних 10 днів ми збираємося докладати всіх цих зусиль, тому що ми оглянули багато європейських і неєвропейських країн, у яких є боєприпаси”, — повідомив того дня французький лідер.

Макрон назвав “продуманою” свою заяву про введення західних військ до України

У четвер, 29 лютого, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що кожне його слово про війну в Україні є “зваженим і продуманим”. Про це він говорив на урочистому відкритті Олімпійського селища в паризькому передмісті Сен-Дені, повідомляє видання Le Monde.

“Це дуже серйозні теми. Кожне слово, яке я кажу на цю тему, зважене, продумане і виміряне”, — наголосив Макрон, коментуючи свою попередню заяву.

Водночас президент Франції відмовився давати будь-які інші “геополітичні коментарі” в цьому контексті, заявивши, що Олімпійське селище — “не місце" для цього і що “спорт повинен нести єдність і мир”.

“Французький спецназ в Україні”

1 березня видання Le Monde повідомило, що Франція розглядає можливість відправлення до України спецпризначенців, які могли б “захистити деякі території України та обмежити удари з боку Росії”.

Відомо, що від початку вторгнення до України в країні були присутні численні державні суб'єкти, пов'язані із західними спецслужбами, часто з військовим статусом. Видання пише, що дипломатичний персонал під прикриттям, радники для України та співробітники спецслужб відіграють певну роль від самого початку війни.

“Дії цих служб за своєю природою є таємними, а отже, не підпадають під дію законів війни”, — сказав Вінсент Крузе, колишній співробітник Генерального директорату зовнішньої безпеки Франції.

Суперечка, розпалена Макроном, відкрила дебати про те, що дехто вважає відкритою таємницею. “Всі держави-союзники присутні в Україні. Не йдеться про бойові підрозділи, але є представники кожної розвідувальної служби, наприклад”, — заявило українське дипломатичне джерело, яке побажало залишитися анонімним, виданню Le Monde.

“Франція не відправлятиме війська до України найближчим часом”

Вже 4 березня Макрон відповів на шквал міжнародної реакції, викликаний одним з його висловлювань про війну в Україні. Він сказав, що про введення військ до України “не може і йтися”.

“Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправлення французьких військ до України найближчим часом, але ми відкриваємо дебати і думаємо про все, що можна зробити для підтримки України, особливо на українській території”, — додав президент Франції.

За його словами, учасники зустрічі в Парижі домовилися про п'ять сфер, у яких вони хочуть зробити більше: кіберзахист, спільне виробництво військової техніки в Україні, безпека країн, яким безпосередньо загрожує російський наступ в Україні, особливо Молдови, можливість підтримки України на кордоні з Білоруссю та операції з розмінування.

“Крім того, я завжди чітко розумів наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації”, — наголосив Макрон.

“Не треба бути боягузами, коли йдеться про війну Росії проти України”

А сьогодні, 5 березня, Макрон закликав союзників активізуватися, підкресливши, що “зараз не час бути боягузами”. Про це він сказав під час зустрічі із емігрантами, пише Reuters.

“Ми, безумовно, наближаємось до моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом”, — заявив французький лідер.

Макрон додав, що Франція та Чехія “добре усвідомлюють, що війна знову на нашій землі (в Європі), що деякі держави, які стали нестримними, щодня поширюють свою загрозу нападу. Нас навіть більше, і що нам доведеться жити відповідно до історії та мужності, якої вона вимагає”.

Як би там не було, а заява Макрона про ймовірне введення західних військ на територію України продемонструвала певну зміну риторики союзників. Важливо, що цей початок покладено, а крім Франції, й інші партнери долучаться, вважає засновник БФ “Закриємо небо України”, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Детальніше можете прочитати тут.

У четвер, 7 березня, перш ніж Джо Байден звернеться до Конгресу зі щорічним посланням, по інший бік Атлантики Емманюель Макрон, за інформацією французької преси, збирає лідерів парламентських фракцій поговорити про Україну. Детальніше — читайте в матеріалі “Париж та Лондон проти Берліна: ракети Taurus, вуха ФСБ, шпигунський скандал і заблокована допомога Україні”.

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