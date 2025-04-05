ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
424
Час на прочитання
3 хв

Франція та Британія представили план розміщення миротворців в Україні: ексклюзивні подробиці

Україна наближається до розміщення миротворчих сил на території держави.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Миротворці

Миротворці / © Associated Press

План розміщення військового контингенту після перемир’я в Україні розробляли 5 тижнів близько 200 військових планувальників.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН розповіли британський адмірал Ентоні Радакін та французький генерал Тьєррі Бюркхард.

Ці військові топпосадовці з країн, які очолюють «коаліцію охочих», напередодні приїжджали до Києва, аби представити план розміщення військового контингенту українському командуванню та президенту України Володимиру Зеленському.

«Велика Британія і Франція стоять тут разом, відповідаючи на запитання, що потрібно для того, щоб продовжити допомогу Україні. Це про те, щоб зловити нагоду, яка може з’явитися щойно припиниться вогонь і переконатися у тому, що Європа з нами. І це все на основі кількох зустрічей, які відбувалися протягом останніх тижнів за участі понад 30 країн. Зараз у нас понад 200 військових планувальників, які шукають спосіб, як ми можемо найкраще допомогти Україні, якщо з’явиться перемир’я», — сказав Радакін.

«Ми дискутували з генералом Сирським, керівником штабу армії, міністром Умеровим, щоб показати їм стан цих напрацювань і подивитися, що ще може бути зроблено. Наша мета, насправді, у тому, щоб швидко зреагувати, якщо настануть умови припинення вогню і щоб швидко надати допомогу Україні. Ми також мали розмову з президентом Зеленським, де ми змогли розповісти свою частину й почути його бачення», — додав Бюркхард.

Зі слів Радакіна, наразі настав момент для Росії дати відповідь на припинення вогню. Це можливість також для інших, щоб підключитися як частина переговорного процесу.

«Звичайно, все відбувається дуже-дуже швидко. Після 5 тижнів, як було прийняте рішення. Звісно, говорити про план зарано, тому що треба знати, якими саме будуть умови миру, але ми, як військові, вже наперед готуємося вирішувати різні варіанти цих умов. І з усіх наших бесід з українськими співрозмовниками ми бачимо, що Україна хоче миру, і тому Росія повинна зупинити свою агресію і саме так і має бути», — запевнив Бюркхард.

Чи цей план включає в себе сухопутні, морські і повітряні сили?

«Абсолютно. Це буде про те, щоб дозволити Україні почати нове життя, як мирна країна. Щоб ви змогли розвивати усі аспекти мирного життя, розвивати економіку, мати безпечне небо, море і кордон. Щоб люди в Україні почували себе впевнено і відчували певність в своїй країні і в її майбутньому», — зазначив Радакін.

«Наш план — це дуже широке поняття йдеться про прогнозування щодо залучення різних компонентів дійсно. І в повітряному просторі, і в наземному, і в морському, але йдеться також про відновлення Збройних сил в повному обсязі і нарощення потенціалів, бо саме це є найсильнішою гарантією України — Збройні сили України. І ми про це також говорили. Метою є надати Україні впевненість, щоб ваша держава могла знову жити», — додав Бюркхард.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, саме Франція та Британія найбільш активно відстоюють тему миротворців. Щоправда, Зеленський не вказав ні кількості, ні дати їх розміщення, з огляду на секретність процесу.

Дата публікації
Кількість переглядів
424
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie