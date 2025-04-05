Франція та Британія представили план розміщення миротворців в Україні: ексклюзивні подробиці

Миротворці / © Associated Press

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План розміщення військового контингенту після перемир’я в Україні розробляли 5 тижнів близько 200 військових планувальників.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН розповіли британський адмірал Ентоні Радакін та французький генерал Тьєррі Бюркхард.

Ці військові топпосадовці з країн, які очолюють «коаліцію охочих», напередодні приїжджали до Києва, аби представити план розміщення військового контингенту українському командуванню та президенту України Володимиру Зеленському.

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«Велика Британія і Франція стоять тут разом, відповідаючи на запитання, що потрібно для того, щоб продовжити допомогу Україні. Це про те, щоб зловити нагоду, яка може з’явитися щойно припиниться вогонь і переконатися у тому, що Європа з нами. І це все на основі кількох зустрічей, які відбувалися протягом останніх тижнів за участі понад 30 країн. Зараз у нас понад 200 військових планувальників, які шукають спосіб, як ми можемо найкраще допомогти Україні, якщо з’явиться перемир’я», — сказав Радакін.

«Ми дискутували з генералом Сирським, керівником штабу армії, міністром Умеровим, щоб показати їм стан цих напрацювань і подивитися, що ще може бути зроблено. Наша мета, насправді, у тому, щоб швидко зреагувати, якщо настануть умови припинення вогню і щоб швидко надати допомогу Україні. Ми також мали розмову з президентом Зеленським, де ми змогли розповісти свою частину й почути його бачення», — додав Бюркхард.

Зі слів Радакіна, наразі настав момент для Росії дати відповідь на припинення вогню. Це можливість також для інших, щоб підключитися як частина переговорного процесу.

«Звичайно, все відбувається дуже-дуже швидко. Після 5 тижнів, як було прийняте рішення. Звісно, говорити про план зарано, тому що треба знати, якими саме будуть умови миру, але ми, як військові, вже наперед готуємося вирішувати різні варіанти цих умов. І з усіх наших бесід з українськими співрозмовниками ми бачимо, що Україна хоче миру, і тому Росія повинна зупинити свою агресію і саме так і має бути», — запевнив Бюркхард.

Чи цей план включає в себе сухопутні, морські і повітряні сили?

«Абсолютно. Це буде про те, щоб дозволити Україні почати нове життя, як мирна країна. Щоб ви змогли розвивати усі аспекти мирного життя, розвивати економіку, мати безпечне небо, море і кордон. Щоб люди в Україні почували себе впевнено і відчували певність в своїй країні і в її майбутньому», — зазначив Радакін.

«Наш план — це дуже широке поняття йдеться про прогнозування щодо залучення різних компонентів дійсно. І в повітряному просторі, і в наземному, і в морському, але йдеться також про відновлення Збройних сил в повному обсязі і нарощення потенціалів, бо саме це є найсильнішою гарантією України — Збройні сили України. І ми про це також говорили. Метою є надати Україні впевненість, щоб ваша держава могла знову жити», — додав Бюркхард.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, саме Франція та Британія найбільш активно відстоюють тему миротворців. Щоправда, Зеленський не вказав ні кількості, ні дати їх розміщення, з огляду на секретність процесу.